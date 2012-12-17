به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری عصر روز گذشته 26 آذر ماه با حضور جمعی از عکاسان و احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران درحالی در گالری برگ افتتاح شد که بارش برف مانع از اجرای برنامه‌ها می‌شد.

در ابتدای برنامه سید مجتبی موسوی مدیر اداره حجم سازمان زیباسازی شهرداری تهران با گرامیداشت یاد هنرمندان فقید مجسمه‌سازی نظیر بیژن نعمتی شریف، گفت: این سومین دوسالانه است که در زمینه مجسمه‌هایی که در فضای شهری کاربرد دارند برپا می‌شود و زمان‌بندی درست از یک سو و اقبال هنرمندان از سوی دیگر باعث شده است که این دوسالانه اعتبار قابل قبولی هر چند در این سال‌های کم عمر خود به دست آورد.

وی افزود: این دوسالانه یک رویداد مربوط به ارگانی خاص نیست بلکه مربوط به جامعه هنری است و امیدواریم که تا سالهای سال ادامه داشته باشد.

در ادامه احمد مسجد جامعی گفت: من پیش از اینکه به عنوان عضوی از شورای اسلامی شهر تهران به این مراسم آمده باشم به عنوان یک علاقمند به هنر و برای دیدن آثار هنری پای به این مکان نهاده‌ام.

وی این دوسالانه را یک فعالیت ارزشمند و متفاوت از سوی مدیریت شهری دانست و افزود: اصولا در کارهای مدیریت شهری ما کمی‌ گرا هستیم ولی در تهران شتابزده و شلوغ، پرداختن به چنین دوسالانه باکیفیت و متفاوتی نکته بسیار جالبی است که باعث ایجاد مکث برای شهروندان شده است.

مسجد جامعی ادامه داد: یک سنگ یا چوب یا هر شیئی که برای مجسمه سازی به کار می رود به خودی خود هویت ندارد بلکه در فضا و با هویت و منش انسان است که رنگ و بو پیدا می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: قرار ما بر این بود که در برگزاری این دوسالانه و دوسالانه‌های این‌چنینی بزرگان هنر و به نوعی کل جامعه هنری اختیار کار را داشته باشند و خدا را شکر که این مسئله رعایت شده است.

وی گفت: متاسفانه در بسیاری از جشنواره‌ها و برنامه‌های هنری شاهد ارائه کارهای سفارشی و قراردادی شده‌ایم زیرا بزرگان و استادان که باید مدار برنامه‌های هنری باشند، کنار رفته‌اند.

وی در پایان از ساخت کارگاهی دائم و مناسب برای مجسمه‌سازان شهری در باغ موزه زندان قصر تهران خبر داد.

در پایان این برنامه سعید شهلاپور از بزرگان هنر مجسمه‌سازی از دخالت نهادها در امور هنرمندان گله کرده و از برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌های چوبی در بهار سال آینده خبر داد و گفت: در محله چهاردانگه تهران باغی بزرگ با سوله‌های فراوان است که قرار شده دو عدد از این سوله‌ها را برای تاسیس دو کارگاه برای مجسمه سازان شهری در اختیار ما بگذارند.

سومین دوسالانه مجسمه‌های فضای شهری تهران در گالری برگ افتتاح شد و قرار است آثار برگزیده با رای هیات داوران در ابعاد بزرگ ساخته و در شهر نصب شود.