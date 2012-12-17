  1. سیاست
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

ده صیاد زندانی ایرانی در قطر آزاد شدند

ده صیاد زندانی ایرانی در قطر آزاد شدند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر اعلام کرد: 10نفر صیاد ایرانی که به علت ورود غیر مجاز و صید درآب‌های قطر دستگیر شده بودند به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آسایش زارچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، ضمن اعلام این مطلب گفت: با پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه ، ده صیاد ایرانی از منطقه  بندر لنگه که در مهرماه امسال به علت ورود غیرقانونی به آب های قطر و صید توسط گارد ساحلی این کشور دستگیر شده بودند، پس از طی مراحل قانونی و حضور در دادگاه‌ مقدمات آزادی آن ها فراهم شد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

سفیر ایران در قطر افزود: موضوع رسیدگی به وضعیت ایرانیان مقیم قطر و پیگیری مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در این کشور در دستور کار نمایندگی قرار دارد .

کد مطلب 1768225

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