ده صیاد زندانی ایرانی در قطر آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آسایش زارچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، ضمن اعلام این مطلب گفت: با پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه ، ده صیاد ایرانی از منطقه بندر لنگه که در مهرماه امسال به علت ورود غیرقانونی به آب های قطر و صید توسط گارد ساحلی این کشور دستگیر شده بودند، پس از طی مراحل قانونی و حضور در دادگاه‌ مقدمات آزادی آن ها فراهم شد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

سفیر ایران در قطر افزود: موضوع رسیدگی به وضعیت ایرانیان مقیم قطر و پیگیری مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در این کشور در دستور کار نمایندگی قرار دارد .