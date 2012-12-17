بودجه 92 با نرخ ارز شناور مدیریت شده امکان اجرایی شدن پروژه های عمرانی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی دکتر اظهار داشت : در صورت اعمال نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه 92 امکان اجرایی شدن پروژه های عمرانی کشور همانند سال های گذشته وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط خاص اقتصادی که شاهد کاهش درآمدهای ارزی کشور هستیم پیش بینی می شود که بودجه سال 92 با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه که محافظه کارترین پیش بینی است باشد.

وی افزود: با توجه به این رقم و با احتساب نرخ ارز با نرخ شناور مدیریت شده امکان اجرای پروژه های عمرانی همانند سنوات قبل امکان پذیر است.

پورابراهیمی افزود: اگرچه این وضعیت کوتاه مدت است ولی ویژگی اصلی آن این خواهد بود که ما را از بودجه وابسته به درآمدهای نفتی بی نیاز خواهد کرد.

وی همچنین به مزیت و ویژگی دوم این اقدام اشاره کرد و افزود: با کاهش شدت تحریم یا حذف تحریم ها در آینده حجم قابل توجهی از منابع برای تحول در ساختار اجرای طرح های تملک دارایی ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین افزود: بر این اساس اجرای پروژه های قطارهای سریع السیر می تواند بخشی از منابع خود را از طریق تهاتر دارایی و بخشی را از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین نماید.

پورابراهیمی واقعیت موجود در کشور را هم تهدید و هم یک فرصت برای جهش اقتصادی عنوان نمود و افزود: اجرای طرح های زیربنایی در سال آینده بجز از منابع درآمدهای ارزی کشور می تواند از روش تهاتر دارایی های مشمول اصل 44 با پروژه های عمرانی انجام شود.

وی همچنین یادآور شد: بازنگری در احکام قانون پنجم متناسب با شرایط موجود اقتصادی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.