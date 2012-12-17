تخریب دامنه سنگی خیابان ایثار قم

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ با توجه به عملیات جدولگذاری شارع انتهای کوچه های شماره فرد خیابان ایثار در سال 88 که از کوچه یک شروع و تا کوچه 13 ادامه داشت و این شارع را به معبر اصلی ورود و خروج این فرعی‌ها تبدیل کرده بود، وجود یک دامنه سنگی به طول حدود 50 متر حد فاصل انتهای کوچه هفت و 9 سبب شده بود تا این شارع 12 متری در این قسمت کم عرض شده و سبب تصادفات وسائل نقلیه با این دامنه سنگی شود و خسارات مالی و جانی زیادی به شهروندان وارد شود.

وی گفت: از این رو به واحد فنی دستور داده شد تا سریعاَ با دستگاه پیکور نسبت به برش و تخریب این دامنه سنگی اقدام و پس از جدولگذاری مسیر، آنرا نیز آسفالت کرده تا شهروندان بتوانند با آرامش بیشتر از این معبر تردد کنند.



شهردار منطقه چهار قم ادامه داد: لذا برش و تخریب ظرف مدت 15 روز به اتمام رسید و ظرف روزهای آینده نسبت به جدولگذاری و آسفالت آن نیز اقدام می شود.



وی بیان کرد: حجم تخریب در این عملیات سه هزار متر مکعب و کارکرد پیکور 500 ساعت بوده است.