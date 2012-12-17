مسابقات شمشیربازی بانوان بزرگسال اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که شامگاه دیشب با معرفی نفرات برتر به پایان رسید، بانوان شمشیرباز استان به رقابتی نزدیک با یکدیگر پرداختند.

در پایان نیز دریا آردن نوجوان بااستعداد و ملی پوش فلوره استان با کسب برتری برابر تمامی رقیبان، به مقام قهرمانی مسابقات فلوره بزرگسالان استان دست یافت.

در این رقابتها به مانند اکثر رقابتهای استانی سونیا بی نظیر و دریا آردن به بازی نهایی راه یافتند که در این دیدار دریا آردن با کسب برتری 15 بر 8 برابر حریف خود به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات دست یافت.

سونیا بی نظیر دوم شد و به مدال نقره دست یافت و آرزو خیرخواه بشر و افسانه صمدزاده مشترکا سوم شدند و به مدال برنز رسیدند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل در مراسم توزیع مدالها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خیز بلند شمشیربازی بانوان استان برای سالهای بعدی و قهرمانی در رقابتهای کشوری، آسیایی و جهانی گفت: امروز شاهد پیشرفت شمشیربازی بانوان استان هستیم و ابن روند همچنان رو به رشد و امیدوار کننده است.

هادی صباغی یادآور شد: البته باید توجه داشت که اکثر شمشیربازان اردبیل از نظر سنی در شرایطی هستند که هنوز فرصت برای کسب افتخارات و موفقیتهای بیشتر در رده های سنی پایین در سالهای بعد دارند و قطعا در سالهای آینده این موضوع اثبات خواهد شد.

شمشیر بازی اردبیل با کمبود منابع مالی روبرو است

وی این استان را قطب شمشیربازی کشور در رده سنی پایه دانست و تاکید کرد: تحقق این مهم با برنامه ریزی علمی, کارشناسی، حمایت و بویژه سرمایه گذاری مطلوب بوده و در صورت سرمایه گذاری مطلوب می توان بهترین نتایج را برای کشور در میادین مختلف کسب کرد.

صباغی با بیان اینکه شمشیربازی کشور از سرمایه گذاری در رده های پایه ضرر نخواهد کرد، تصریح کرد: حرکت فدراسیون در توجه به رده های سنی و برگزاری منظم مسابقات باعث شده در این رده شاهد ارتقاء توان کیفی و کمی شمشیربازی کشور باشیم، اما باید بر روی استعدادهای این استان سرمایه گذاری مطلوبی صورت گیرد.

وی بزرگترین مشکل شمشیربازی این استان را کمبود منابع مالی، عدم مشارکت بخش خصوصی در ورزش و نبود اسپانسر عنوان کرد و یادآور شد: به دلیل همین مشکلات استان اردبیل امسال از لیگ شمشیربازی کشور کنار کشید که بی شک شمشیربازان اردبیل متضرر خواهند شد.