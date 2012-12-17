تشخیص انواع سرطانهای خونی در آزمایشگاههای کشور امکان پذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا میرنژاد با تاکید بر لزوم تعامل میان متخصصان علوم آزمایشگاهی و حوزه بالین عنوان کرد: این ارتباط نقش مهمی در ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات هر دو گروه دارد.

وی افزود: اعتماد متقابل متخصصان در حوزه بالین و علوم پایه می‌تواند در روند تشخیص و درمان بسیاری از مشکلات از جمله بیماری‌های عفونی بسیار موثر واقع شود.

میرنژاد با بیان اینکه اختلالات خونی به عنوان محور اصلی برگزاری این دوره از کنگره تعیین شده است، در توضیح محورهای موضوعی کنگره گفت: اختلالات خونی، سرطان و آزمایشگاه تشخیص طبی، بیماریهای عفونی و آزمایشگاه تشخیص طبی، مدیریت راهبردها در آزمایشگاه تشخیص طبی و بالین، آموزش، پژوهش، تولید و تجاری سازی و در نهایت مشکلات رایج در تشخیصی و راه حل های آن پنج محور اصلی کنگره پیش رو هستند.

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با بیان اینکه انواع تالاسمی ها به عنوان یکی از عمده‌ترین اختلالات خونی شناخته شده است گفت: همچنین انواع کم‌خونی‌ها وابسته به ارث و لوسمی ها نیز در ردیف اختلالات خونی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از آزمایشات مربوط به تشخیص اختلالات خونی بویژه تالاسمی قبل از ازدواج اجباری هستند گفت: رویکرد حیطه آزمایشگاه در کنگره پیش رو، بررسی روند تشخیص بدخیمی ‌هایی است که وابسته به سلولهای خونی هستند. همه این سرطانها توسط متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص داده می‌شوند.

میرنژاد تاکید کرد: خوش بختانه با توجه به امکانات و توانمندی علمی همکاران جامعه آزمایشگاهی تشخیص انواع بدخیمی‌های خونی در کشور با بهره مندی از روشها و دستگاههای پیشرفته از جمله تستهای مولکولی قابل انجام است.

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین در ادامه توضیح داد: بر خلاف روال معمول، این کنگره مقاله‌محور نیست، بلکه 18 پانل‌ تخصصی با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور برگزاری کنگره و ارائه مطالب آموزشی تعیین شده است. البته از دوره چهارم تا کنون افرادی که مقاله دارند، می توانند علاوه بر ارائه به صورت پوستر، آن را در بازه زمانی حدود 2 تا 5 دقیقه به صورت سخنرانی ارائه می‌دهند. در غیر اینصورت مابقی مقالات به صورت پوستر در سالنهای جنبی در معرض دید شرکت کنندگان قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در پانل‌ها بر تشخیص‌ سریع آزمایشگاهی تاکید می‌شود، گفت: پژوهش و تولید در حوزه محصولات دانش‌محور مورد استفاده در آزمایشگاه، عوارض ایمنولوژیک ناشی از تزریق خون، سلولهای بنیادی با محوریت پیوند مغز استخوان، پیوند اعضا و آزمایشگاه و گفتمان آزمایشگاه و بالین از جمله موضوعات پانل‌ها هستند گفت: همچنین بررسی عوارض ریزگردها برای اولین بار و به صورت علمی به بحث گذاشته می‌شود و مسئولانی از سازمان محیط زیست و سایر نهادهای درگیر در این پانل شرکت خواهند کرد.

میرنژاد افزود: با توجه به اینکه عوارض ناشی از ریزگردها به طور دقیق و کامل شناخته نشده است، در این کنگره به دنبال یافتن دقیق عوارضی هستیم که ریزگردها برجای می‌گذارند.

دبیر اجرایی پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با اشاره به اینکه کنگره پذیرای حضور مهمانانی از کشورهای ترکیه، مصر، اتریش و هلند است، اظهار کرد: امتیاز بازآموزی برای شرکت در این کنگره 15 تا 20 امتیاز در نظر گرفته شده ولی هنوز به طور قطعی اعلام نشده است.

بر اساس این گزارش پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین از تاریخ 26 تا 29 دی ماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار می‌شود.