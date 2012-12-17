یونان به کتابی درباره استانبول جایزه ‌داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ماساوتاس که از سال 2002 ساکن استانبول است و هشت سال را صرف جستجو در پیشینه تاریخی این شهر کرده، گفت: این جایزه فقط نشانهای از رشد علاقه بین یونانیها درباره تاریخ استانبول و این شهر است.
به گفته نویسنده، این کتاب تنها کتابی است که تا به امروز به تاریخ، میراث و مشارکت همه جوامع این شهر توجه کرده و یونانیها، شرقیها، یهودیان، ارمنیها و روسهای ساکن این شهر و ویژگیهای خاص هریک را در کنار مسلمانان مورد بررسی قرار میدهد.
«شهر فقدانها» که توسط انتشارات پاناکیس در سال 2011 به یونانی و انگلیسی ترجمه شد، جایزه ملی یونان را برای بخش ادبیات سفر دریافت کرد و با فروش 7200 نسخه در یک روز رکورد شکست.
به گفته نویسنده، این کتاب در عین حال به بررسی مشکلات اقلیتهای قومی میپردازد و ریشههای جوامع مختلف قومی ترکیه را بررسی میکند و همین عامل موجب شده تا منتقدان و مخاطبان یونانی و ترکی از آن استقبال کنند.
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