محمدرضا اشکواری، مترجم فرانسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «چگونه می‌توانم با همسرم مشاجره سازنده داشته باشم؟» یک کتاب روانشناسی فرانسوی است که آن را با همکاری دکتر الهام سجادی که دکترای زبان فرانسه دارد، ترجمه کرده‌ام، اما مشکلی که این کتاب پیش روی خود دارد،‌ این است که برای انتشارش به هر ناشری که رجوع می‌کنم، پاسخ منفی می‌شنوم.

وی افزود: ناشرانی قبول می‌کنند کتاب را چاپ کنند، شرایط عجیب و غیرقابل قبولی مطرح می‌کنند. به عنوان مثال می‌گویند برای هر نوبت چاپ فقط 5 درصد از فروش کتاب به مترجم یا مولف آن اختصاص می‌یابد و این یعنی رقمی ناچیز. در حال حاضر نزدیک به 3 ماه است که به دنبال ناشری برای این کتاب هستم.

این مترجم ادامه داد: با ناامیدی از ناشران، به سراغ این رفتم که کتاب را به گونه‌ای که به ناشر ـ مولف معروف است، چاپ کنم. ولی ناشرهای معروف و قدرتمند کشور حاضر به کمک در این زمینه نیستند. من باید خودم هزینه چاپ و نشر کتاب را تقبل کنم که می‌خواستم چنین کاری کنم، اما این ناشران حاضر نیستند با این وجود کتاب را به نام من چاپ کنند. جالب است که به گواه ناشران مختلفی که به آن‌ها رجوع کردم، کیفیت ترجمه این کتاب بسیار خوب ارزیابی شده است.

اشکواری گفت: ترجمه این کتاب را سال پیش آغاز کردیم و مردادماه امسال به پایان رساندیم. کتاب دو ماه است که آماده چاپ است. ناشرانی که قبول کردند کتاب را چاپ کنند، گفتند در نوبت اول هزار نسخه چاپ می‌کنیم که با در نظر گرفتن حجم 115 صفحه‌ای کتاب، اگر قیمت پشت جلد را حدودا 5 هزار تومان در نظر بگیریم، میزان فروش آن 5 میلیون تومان می‌شود که سهم تو 5 درصد یعنی 250 هزار تومان خواهد بود.

وی در پایان گفت:‌ آماده بودم که بعد از ترجمه این کتاب،‌ بازگردانی کتاب‌های دیگری را از زبان فرانسه انجام دهم، ولی با وجود این شرایط کاملا روحیه‌ام را از دست داده‌ام و امیدی به این کار ندارم.