موشهای نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شیراز طعمه گربه ها شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گربه ها دیشب در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شیراز طعمه های لذیذی را صرف کردند.

آنها چند موش آزمایشگاهی را شکار کرده و برای شام از این موجودات گران قیمت استفاده کردند.

این موشها در یک قفس نگهداری می شدند و گفته شده بود که ارزش قیمتی بالایی داشتند. نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شیراز از روز گذشته آغاز به کار کرده بود.

سرپرست مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این موشها برای نمایشگاه ارسال شده بود و تعداد آنها نیز پنج موش بوده است.

محجوب واحدی ادامه داد: موشهایی که طعمه گربه ها شدند سن بالایی داشته و ارزش مالی نداشتند به همین دلیل در این مکان از آنها استفاده شده است.

وی تاکید کرد: در نمایشگاه های این چنینی به دلیل احتمال وقوع چنین اتفاقاتی موشهای ارزشمند و اصلی مورد استفاده قرار نمی گیرند و به طور معمول از موشهای مسن استفاده می شود.

وی عنوان کرد: مسئولیت نگهداری از این موشهایی که خورده شدند بر عهده علوم پزشکی شیراز نبوده و بر عهده برگزار کنندگان نمایشگاه است.