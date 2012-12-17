به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از حساسیتهای غذایی می توانند تهدیدی برای زندگی یک فرد باشند به خصوص این که این فرد کودکی باشد که والدینش هنوز نمی دانند ممکن است به چه غذایی حساسیت داشته باشد.

به رغم وجود برچسبهای غذایی هنوز هم ممکن نیست که برخی درباره مواد مهلک برخی از غذاها و واکنش آنها در بدن برخی از افراد اطلاعات کاملی داشته باشیم.

محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی هنری ساموئلی، دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس در تلاش برای بهبود کارکرد دستگاه های تشخیص حساسیتی که درحال حاضر در بازار وجود دارد دستگاهی اختراع کرده اند که آن را iTube نامگذاری کرده اند. این دستگاه به یک تلفن هوشمند متصل می شود و آن را به یک حسگر آلرژی تبدیل می کند.

این دستگاه توسط گروهی به ریاست آیدوگان آوزکان استادیار مهندسی الکترونیک و زیست مهندسی دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس تولید شده است. دستگاه iTube به یک تلفن هوشمند متصل می شود و حساستهای غذایی را با سطح دقت آزمایشگاهی بررسی کرده و تشخیص می دهد.

این دستگاه تنها 40 گرم وزن دارند و می تواند حساسیتهایی چون بادام زمینی، بادام، تخم مرغ، فندوق و گلوتن را تشخیص دهد.

این درشرایطی است که استفاده از این دستگاه چندان هم ساده نیست و انجام آزمایشهای آن ممکن است وقت گیر باشد. اما دستگاه iTube می تواند تمرکز مواد حساسیت زا را در یک ثانیه تشخیص دهد و آماده کردن نمونه های آزمایشی و گامهای بعدی 20 دقیقه طول می کشد. بنابراین نمی توان از این دستگاه تنها لحظاتی پیش از صرف شام استفاده کرد.

دستگاه iTube حساسیتها را با انجام آزمایشهای رنگ سنجی تشخیص می دهد. این دستگاه به واسطه رنگ کردن شیمیایی حساسیتها در یک محول کار می کند و پس از آن غلطت رنگ را تشخیص می دهد.

برای تحلیل یک غذا یک نمونه از غذا گرفته می شود و با آب داغ و حلال استخراج کننده در یک لوله آزمایشگاهی مخلوط می شود.

پس از این مرحله نمونه فراهم شده با یک سری واکنشگرهای شمیایی مخلوط می شود. این نمونه و یک لوله کنترل در دستگاه گذاشته می شود و نورهای LED روی آن قرار می گیرد، در همین زمان دوربین تلفن همراه آن را بررسی کرده و یک برنامه کاربردی که نمونه را با غلظتهای حساسیت زا از قبل تعیین شده مورد مقایسه قرار می دهد.

نتیجه این آزمایش می گوید که آیا در این ماده غذایی حساسیت وجود دارد یا خیر.

نتایج این آزمایشها با ثبت زمان و مکان در برنامه کاربردی ثبت شده و اطلاعات آن برای سرورهای iTube آپلود می شود تا یک پایگاه داده ها شخصی حساسیت برای آمارهای تحلیلی وجود داشته باشد.