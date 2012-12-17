به گزارش خبرگزاری مهر، دوره‌ «گذار از عقل یونانی به عقل مدرن» با تدریس محمدمهدی اردبیلی، در ادامه‌ آشنایی اولیه با فلسفه‌ یونان، بحث خود را از آخرین اندیشمندان یونان باستان، یعنی نوافلاطونیان آغاز می‌کند و با تکیه بر دو فیلسوف مهم و تاثیرگذار قرون وسطی، یعنی سنت آگوستینوس و سنت توماس آکوئیناس، مقدمات ورود عقل فلسفی به دنیای مدرن را تدارک می‌بیند.

در این دوره قصد و حتی امکان آن وجود ندارد که فیلسوفان قرون وسطی به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار بگیرند، در نتیجه صرفا به مروری مختصر بسنده خواهد شد.

جلسه‌ نخست به گذار از نوافلاطونیان یونان باستان به فلسفه یهودی و مسیحی قرون وسطی می‌پردازد که فیلسوف اصلی و تاثیرگذار آن افلوطین (پلوتونیوس) است. جلسه‌ دوم به تعدادی از فیلسوفان نیمه‌ نخست قرون وسطی، که عمدتا نوافلاطونیان مسیحی بودند، می‌‌پردازد که شاخص‌ترین چهره‌ آنها را می‌توان سَنت آگوستینوس دانست.

جلسه‌ سوم این دوره آموزشی به نیمه‌ دوم قرون وسطی و ظهور مجدد ارسطوگرایی اختصاص می‌یابد و این رویکرد حول تفکرات سنت توماس آکوئیناس پیگیری خواهد شد. جلسه‌ چهارم نیز نخستین بارقه‌های عقل مدرن و ظهور مکاتب انتقادی و نوین را مورد توجه قرار خواهد داد که چهره‌ شاخص آن‌ها را می‌توان فرانسیس بیکن و توماس هابز دانست.

این دوره‌ آموزشی در 4 جلسه، روزهای یکشنبه از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌شود و آغاز آن از روز اول بهمن خواهد بود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره تا 20 دی فرصت دارند تا در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.