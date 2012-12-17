قطع 1200 شماره تلفن تبلیغات داروهای ماهواره ای/ فعالیت غیرقانونی عطاریها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا شانه ساز صبح دوشنبه در نشست خبری اولین همایش ملی داروهای گیاهی و گیاهان دارویی تحت عنوان "طلای سبز" که قرار است طی روزهای ششم تا هشتم دی ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شود، به وضعیت داروهای گیاهی در کشور و جایگاه این داروها در نظام درمانی پرداخت و گفت: در سال 85 کمتر از 140 پروانه ساخت داروهای گیاهی در کشور صادر شده بود و قبل از انقلاب تقریبا حدود صفر بود و توجه خاصی به این حوزه نمی شد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 840 پروانه ساخت داروهای گیاهی صادر شده و تا پایان سال به 1000 پروانه می رسد اما همچنان راضی کننده نیست.

شانه ساز با اشاره به پوشش بیمه ای 65 قلم داروی گیاهی، اظهارداشت: برای اولین است که این اتفاق می افتد و قبل از این بیمه ها قبول نمی کردند این داروها را پوشش دهند.

معاون داروی سازمان غذا و دارو با انتقاد از وضعیت تجویز داروهای گیاهی در نسخ بیماران، تاکید کرد: متاسفانه علی رغم اثر بخشی ثابت شده این داروها در دنیا، اما هنوز سهم زیادی در تجویز نسخ دارویی بیماران در کشور ندارد.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 8 درصد از سهم داروهای تجویزی در نسخ بیماران مربوط به داروهای گیاهی است، افزود: در سال 85 این سهم متر از 3 درصد بود. در حالی که هم اکنون در کشور آلمان این رقم در حدود 40 درصد است.

شانه ساز در ارتباط با عارضه های گیاهان دارویی نیز گفت: اینکه بگویم دارویی عارضه ندارد، حرف اشتباهی است و علمی نیست. چون عوارض دارویی جزو لاینفک داروست ولی اگر صحیح مصرف شود، عوارض داروهای گیاهی کمتر از داروهای شیمیایی است.

معاون سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت عطاریها و فروشگاههای عرضه داروهای گیاهی در سطح جامعه ، اظهارداشت: عدم اطلاعات و دانش کافی در نزد بسیاری از افرادی که در این مراکز فاقد مجوز قانونی مشغول هستند، باعث شده با تشخیص نادرست خودشان یک سری داروهای گیاهی را برای مردم تجویز کنند.

شانه ساز تاکید کرد: فروش داروهای گیاهی باید فقط در داروخانه ها صورت بگیرد.

وی همچنین از قطع خطوط 1100 تا 1200 شماره تلفن تبلیغات داروهای ماهواره ای ظرف دو سال گذشته خبر داد و افزود: در قدم اول خطوط تلفن قطع شده و تعداد قبال توجهی از این شماره تلفنها با هماهنگی قضائی در حال پیگیری است.