عبداللهی: مجلس مشاوره برای قوانین مادر را به مناقصه بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی صبح روز دوشنبه در نخستین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طی سخنانی به روند قانونگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعاتی که از اداره کل قوانین مجلس گرفته‌ام، 80 درصد قوانین ما در 8 دوره مجلس از جنس اصلاحیه و استفساریه است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در منطقه و جهان به لحاظ رتبه بندی در قوانین رتبه پایینی داریم، گفت: 80 درصد اصلاحیه و استفساریه بیان کننده این است که قوانین ما کارآمد نیست.

عبداللهی، گفت: مواردی هم که برای اجرا می رود یا اجرایی نیست یا اجرا نمی شود. اگر به گزارشات دیوان محاسبات در تلفیق بودجه سالانه و گزارشات سازمان بازرسی توجه کنیم می بینیم که تخلفاتی در اجرای قوانین وجود دارد من نمی گویم همه قوانین اجرایی نیست یا مشکل کیفیت دارد اما همین تخلفات نشان می دهد اگر منصفانه قضاوت کنیم، اگر خودمان هم مجری باشیم نمی توانستیم آنها را اجرا کنیم.

وی ادامه داد : بنابراین باید راه جدید برای شیون قانونگذاری پیدا و روش خودمان را اصلاح کنیم. هم اکنون قوانین پرهزینه، وقت گیر و ناکارآمد در حال تصویب است. به دوره خاصی هم از مجلس اشاره نمی کنم من 7 دوره در مجلس بوده ام حال که به همت مرکز پژوهش ها این نشست برگزار شده بهتر است آسیب شناسی کنیم که چه باید که قوانین موثر و مفید باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: اینکه در پایان هر دوره آمار دهیم که 300 تا 350 قانون تصویب کرده ایم مهم نیست. موکلان ما انتظار دارند پایان دوره نسبت به اول دوره مجلس بهبودی در زندگی آنها ایجاد شود آنها می خواهند درآمدشان ارتقاء یابد، تورم و بیکاری کاهش یابد و مباحث امنیتی سروسامان یابد. بنابراین باید راه درست را پیدا کنیم و در راه درست، درست راه برویم.

نماینده ماهنشان، گفت: در امر قانونگذاری باید به صراط مستقیم برگردیم. کمیت قوانین ما را به جایی نمی رساند. در بحث اقتصادی ما پول در کشور کم نداریم حتی درآمد ما از ترکیه هم بیشتر است. امسال با وجود تحریم ها 200 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و سال قبل این میزان 250 میلیارد دلار بود. بنابراین پول کم نداریم بحث این است که چگونه باید از آن استفاده کنیم و راه آن را باید کشف کنیم این هنر اداره کشور است.

عبداللهی با انتقاد از شیوه ارائه طرح در مجلس و لایحه در دولت، گفت: 4 نفر می نشینیم 4 خط می نویسیم و هیات رئیسه بلافاصله باید آن را اعلام وصول کند لایحه ای که دولت می آورد به همین شکل است اما چقدر کار پژوهشی روی آن صورت گرفته است؟ ما در کمیسیون هم وقت زیادی برای رسیدگی نداریم. من سالها رئیس کمیسیون بوده ام شهادت می دهم که جلسات کمیسیون ها مرتبا تشکیل نمی شود.

وی افزود: من که سالها در مجلس بوده ام اذعان می کنم نمی توانم ادعا کنم که در همه امور صاحب نظر هستم و چون عنوان نمایندگی را یدک می کشم می توانم در هر موضوعی ورود پیدا کنم اما متاسفانه در روند فعلی قانونگذاری هر کاری می خواهیم انجام می دهیم.

نماینده هفت دوره مجلس شورای اسلامی گفت: این فرایند معیوب هم در کمیسیون های مجلس و هم در صحن علنی وجود دارد. در حالیکه این روش باید تغییر کند. باید برای تمامی طرح ها و لوایح مهم و مفصل پیش طبیبان حاذق بریم و تا نسخه مفیدی برای آن پیچیده شود نه اینکه خودمان دست به طبابت بزنیم تصمیم سازی را باید به عهده تصمیم سازان بگذاریم تا کار در حوزه تخصصی انجام گیرد. این اشکال که مجلس نتوانسته تا کنون نقش اساسی خود را ایفا کند به همین موضوع بر می گردد.

وی ادامه داد: مجلس 3 روز در هفته جلسه دارد که با هزینه های سنگین برگزار می شود. هزینه ها خیلی بالاست و هر دقیقه ارزش دارد. راه درست این است که در آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی ایجاد کنیم و از مرکز پژوهش ها در بررسی طرح و لوایح مهم کمک بخواهیم که این مرکز به ما بگوید چه کسانی در برخی امور خاص متخصص هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: سالهاست که با وجود تلاش های زیاد رتبه ایران در حوزه کسب و کار 145 است با این رتبه نمی توان تولید را راه انداخت. صراحتا می گویم تا زمانی که رتبه کسب و کار ما بالا نرود حمایت جدی از تولید انجام نخواهد گرفت.

وی افزود: امسال گرجستان در حوزه کسب و کار به رتبه نهم رسیده است علت آن هم این است که مشاور گرفته اند. متاسفانه ما به صرف اینکه حق قانونگذاری داریم در همه موضوعات ورود پیدا می کنیم الا اینکه کار را به متخصصان واگذار کنیم. دولت هم باید به سراغ متخصصان و پژوهشگران برود. حتی می توانیم از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم. 6 - 5 میلیارد نفر در دنیا روزگار می گذرانند اما اینکه با چه هزینه و با چه کیفیتی می گذرد مهم است.

عبداللهی از رئیس مرکز پژوهش های مجلس خواست تا در این مرکز راهی پیدا کنند که بر کیفیت قوانین افزوده شود و کار به عالمان و متخصصان واگذار شود.

نماینده ماهنشان در مجلس به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در هفته گذشته مجلس اشاره کرد و گفت: تصویب این طرح 7 جلسه وقت مجلس را گرفت اما نهایتا چه شد؟ وقتی قوانین اصلاحیه دارد نشان دارد قوانین پخته نیست و کارآیی علمی ندارد که دچار تغییر می شود.

وی گفت : پیشنهاد بنده این است که قوانین مادر را به مناقصه بگذاریم چگونه برای ساخت فرودگاه و سد مناقصه می گذاریم و پیمانکار می گذاریم برای قوانین برنامه آیا جا ندارد که مشاور بگیریم. ما در امر قانونگذاری نیازمند طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی هستیم.

وی گفت: فرآیند فعلی قانونگذاری را حتما باید تغییر دهیم اگر می خواهیم مجلس کارآمد داشته باشیم و حقوقی که از موکلانمان می گیریم حلال باشد باید تدبیری کنیم.

عبداللهی گفت: مرکز پژوهش های مجلس می تواند پلی بین پیوند قوانین و ارتباط با نخبگان و متخصصان و صاحبنظران کشور باشد.

وی تاکید کرد: ما به وجود این همه قانون نیاز نداریم. اگر چند قانون محکم داشته باشیم جوابگوی نیازهای ما خواهد بود.