سایت ویدئو کنفرانس برای ارتباط زندانیان با خانواده هایشان راه اندازی می شود

حمید سلیم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این سایت نیز با هدف کم کردن هزینه رفت و آمد خانواده زندانیان از شهر و دیار خودشان تا چناران راه اندازی و در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی چناران و نزدیک بودن این شهرستان به پایتخت معنوی ایران اسلامی و با توجه به امکانات طبیعی که خداوند رحمان در اختیار این شهرستان قرار داده است به لحاظ شرایط جغرافیایی و گردشگری، دستگاه های اجرایی این گونه شهرستانها موظفند به نوعی دیگر عمل کنندتا شرایط شهرستان از نگاه زائرین آستان قدس رضوی و گردشگری داخلی و خارجی که به شهرستان رفت و آمد می کنند شرایطی مطلوب باشد و مخابرات هم از این قضیه مستثنی نیست.

اسدی به اینترنت شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر خدمات اینترنت پر سرعت در مراکز ولیعصر، گلبهار، گلمکان و سیدآباد در حال ارائه است و در آینده ای نزدیک با توجه به وجود متقاضی و پیگیری های به عمل آمده در مراکز رادکان، سلوگرد، اخلمد، سرآسیاب، بقمچ و خیرآباد راه اندازی خواهد شد.

وی بیان داشت: گلبهار ازجمله شهرهای جدیدی است که با حضور ریاست جمهور افتتاح منازل مهر در آن شروع شده و در آینده ای نزدیک ازدحام زیادی از جمعیت را در خود خواهد دید، در خصوص ارتقاء شبکه مخابراتی در شهر جدید گلبهار هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت این شهر در آینده ای نزدیک و تحویل منازل مسکونی به متقاضیان، طرح توسعه شبکه کابلی برای تلفنهای ثابت این شهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در دست انجام است که پیمانکار طرح انتخاب شده و به زودی اقدامات اجرایی آن آغاز می گردد.

رئیس مخابرات چناران گفت:همه تجهیزات CRM(پاسخگویی صحیح) در چناران و گلبهار خریداری شده است و در حال نصب است که تا پایان آذر ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

سلیم اسدی افزود: پوشش تلفن همراه در چناران، شهر جدید گلبهار و شهر گلمکان مورد بررسی فنی قرار گرفته، مطالعات فنی انجام شده و با نصب تعدادی سایت BTSمطلوب تر خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص پوشش تلفن همراه در منطقه اخلمد و منطقه گردشگری آبشار اخلمد هم باید مطالعات انجام گیرد و این منطقه با توجه به کوهستانی بودن آن شرایط خاصی دارد و البته حضور گردشگران و توریستهای خارجی و داخلی در این منطقه ضرورت تامین پوشش مخابراتی در این منطقه گردشگری را بیشتر می کند که ان شاء الله این مهم نیز به زودی انجام می گیرد.

وی یاد آور شد: نصب 40 دستگاه تلفن همگانی جدید در ماه قبل در محلهای مناسب در داخل زندان که تعداد آن به 48 دستگاه افزایش یافت از دیگر اقدامات بوده است.