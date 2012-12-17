منطقه ویژه اقتصادی سلماس درگیر مشکلات/عدم تحقق وعده ها بعد از 4 سال

به گزارش خبرنگار مهر، در دولت نهم تاسیس 13 منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده که منطقه ویژه اقتصادی سلماس یکی از این مناطق بود که در سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی مورد تاکید و تصویب قرار گرفت، هر چند این طرح با سابقه طولانی تر بوده و از اواخر دهه 70 وعده آن داده شده ولی هنوز فقط در حد شعار و طرحی روی کاغذ نمود پیدا کرده است.

سرانجام بعد از کش و قوسهای فراوان شرکت شهرکها صنعتی آذربایجان غربی از سال 1383 و بر اساس مصوبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجری انجام طرح مطالعاتی و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس شد.

در آن مقطع زمانی مطالعات مقدماتی و نهایی آن انجام شد و به تأیید هیئت وزیران رسید و طبق اعلام روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در تارخ26 اسفند 1386 قرار شد این منطقه در زمینی به وسعت یک هزار هکتار و در مجاورت شهرک صنعتی سلماس احداث شود

نگاهی به روند طرح این منطقه تحول زای اقتصادی و شعارها و وعده ها در طول سالهای گذشته عمق نادیده گرفتن مطالبه اصلی مردم سلماس را واضح تر می کند، از اوایل دهه 80 مسئله شروع و تاسیس منطقه ویژه اقتصادی در سلماس به دلایل نامعلوم روند قانونی خود را طی نکرد.

با این وجود در سال 85 با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم مطالبه اصلی مردم سلماس بار دیگر مورد توجه و تاکید رئیس جمهور قرار گرفت، به نظر می رسید در طول یکسال مانده به هشتمین دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی در سال 86 ، نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق وعده های خود برای حل مشکل منطقه ویژه اقتصادی بتواند به این آمال مردم سلماس پایان دهد و قدمی مهم برای مقبولیت خود در آستانه انتخابات بردارد.

در این خصوص شواهد نیز این گمانه را تأیید می کرد، به طوری که مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی در دی ماه 86 گفت: کارهای مطالعاتی مربوط به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس و منطقه آزاد تجاری ماکو پایان یافته و در مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارند.

همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اورین علیرضا صفری در یازدهم دی ماه 86 در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این طرحها از جمله طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به استان هستند که با تصویب مجلس شورای اسلامی وارد مرحله اجرایی می شوند.

وعدها محقق نشده اند



منطقه ویژه اقتصادی سلماس در نزدیکی خط آهن ایران به اروپا و در محدوده عمومی شکریازی احداث می شود و همچنین دو ماه بعد داودی معاون اول رئیس جمهور در جریان حضورش در سلماس (اسفند ماه 86)برای افتتاح دو پروژه تصفیه خانه فاضلاب سلماس و آبگیری سد زولا گفت: به زودی طرح نهایی منطقه ویژه اقتصادی سلماس برای تصویب از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

امیدها را برای تحقق مهمترین مطالبه مردم سلماس دو چندان شد، آقایی نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی که در اردیبهشت 86 در نطق پیش از دستور خود در مجلس خواهان تسریع در مصوبه منطقه ویژه اقتصادی سلماس شده بود، بار دیگر در مرداد ماه 87 خواستار تسریع در ارائه لایحه منطقه ویژه اقتصادی سلماس به عنوان مصوبه سفر استانی دولت از سوی رئیس جمهور شد.

شش ماه بعد از وعده امید بخش معاون رئیس جمهور و در شهریور ماه 87 نماینده سلماس در نشستی که با رؤسای اتحادیه های صنفی در اداره بازرگانی سلماس انجام شده بود اعلام داشت: صلاحی رئیس مناطق ویژه کشور کتباً به اینجانب اعلام داشته که مسئله منطقه ویژه اقتصادی سلماس همراه با 13 منطقه دیگر به کمسیون اقتصادی دولت ارایه شده است و با دستور معاون رئیس جمهور قرار شده موضوع مناطق ویژه با قید دو فوریت برای بررسی و تصویب به جلسه هیأت دولت آورده شود تا بعد از تصویب به مجلس ارائه شود.

در نهایت غلامحسین عماری فرماندار وقت سلماس در روز یکشنبه 27 مرداد 1387 در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سلماس به همراه 13 منطقه دیگر خبر داده و گفته بود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس در یک هزار و 200 هکتار ساخته و با راه اندازی آن تحول عظیم اقتصادی در منطقه و آذربایجان غربی ایجاد می شود.

زمین های منطقه ویژه اقتصادی سلماس از سال 91 واگذار می شود

مدیرعامل وقت شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در اسفندماه سال 89 از آغاز واگذاری زمین های منطقه ویژه اقتصادی سلماس به سرمایه گذاران از سال 91 خبر داد.

نادر صفرزاده در جلسه بررسی مسایل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس افزود: زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به واسطه نزدیکی اراضی آن به خطوط انتقال نیرو، مخابرات و لوله آب و گاز فراهم است.



وی با اشاره به اینکه مذاکره با سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه آغاز شده، اظهار داشت: با توجه به موقعیت مناسب کشاورزی و دامپروری سلماس، مواد غذایی، صنایع تبدیلی و بسته بندی از اولویت های سرمایه گذاری در منطقه محسوب می شوند.

نماینده مجلس: روند ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی سلماس مطلوب نیست

ولی امروز بعد از گذشت چند سال رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی از روند ساخت و ساز منطقه ویژه اقتصادی سلماس انتقاد کرد و گفت: کارهای اجرایی و تامین زیرساخت های این منطقه مطلوب نیست.

علی اکبر آقایی شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی روند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی که در فرمانداری سلماس برگزار شد، افزود: برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی که تنها منطقه ویژه در آذربایجان غربی و مصوب هیئت دولت است، تاکنون کار چندانی صورت نگرفته است.



وی اضافه کرد: بر اساس قانون، پیگیری و احداث این منطقه از قبیل اخذ سند زمین ، تامین آب ، برق و دیگر خدمات زیربنایی به عهده شرکت شهرک های صنعتی است که تا کنون حرکت قابل قبولی از سوی این شرکت انجام نگرفته است.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: عوامل اجرایی برای پیگیری ساخت و راه اندازی این منطقه با مساعدت فرمانداری به زودی در سلماس مستقر می شوند.



سید احمد موسوی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این منطقه اوایل سال آینده شروع می شود افزود: فاز اول این منطقه در یکهزار هکتار زمین اجرا می شود که تا کنون برای 245 هکتار آن سند اخذ شده است.



مرتضی نظری فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: تمامی امکانات و دستگاه های اجرایی شهرستان آمادگی کامل دارند تا نسبت به راه اندازی هرچه سریعتر منطقه ویژه اقتصادی با شهرک های صنعتی استان همکاری های لازم را داشته باشند.