پژوهشکده تفسیر در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامور خیریه گفت: این دانشگاه براساس سیاست های اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه ریزی انجام شده در سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر ارتقاء کیفی دانشگاه، از گسترش کمی آن صرفنظر کرده و در حال حاضر برنامه ای برای توسعه دانشگاه ، افتتاح دانشکده های جدید یا تاسیس رشته های جدید غیر از رشته هایی که ضرورتی خاص در رابطه با تاسیس آن وجود داشته باشد، ندارد.

وی با اشاره به دلایل اتخاذ چنین تصمیمی افزود: یکی از دلایل موثر در اجرای این برنامه، سیاست های کشور در گذشته و مساله کمیت و تعداد دانشجویان کشور در حال حاضر است به گونه ای که امروز در دانشگاه ها با مساله ظرفیت خالی دانشگاه مواجه هستیم.

حجت الاسلام عابدی توجه به گسترش کیفی دانشگاه را از دیگر دلایل اجرای این برنامه عنوان کرد وگفت: ما به جای گسترش کمی به گسترش کیفی دانشگاه در جهات مختلف نیاز داریم و رویکرد ما در برنامه های جدید دانشگاه این موضوع خواهد بود.

وی افزود : در همین زمینه از جمله مسایل کیفی که مدنظر است، تقویت هیئت علمی دانشگاه، افزایش تعداد اساتید و فراهم کردن بورسیه یا فرصت های مطالعاتی برای اساتید در جهت بالا بردن سطح علمی آنها است.

این استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم تصریح کرد: تشویق اساتید برای ارایه مقالات علمی پژوهشی، تشویق و تقویت مولفان کتاب و شرکت در جشنواره های علمی از دیگر موارد موردتوجه در برنامه های آینده دانشگاه است.

حجت الاسلام عابدی افزود: جنبه دیگری که نسبت به تقویت آن در دانشگاه مصمم هستیم گسترش تحصیلات تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا است یعنی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی محدود شده و بیشتر به تحصیلات تکمیلی توجه خواهد شد و در عین حال رویکرد دانشگاه بجای آموزش محوری بیشتر پژوهش محور خواهد بود .

این مدرس خارج فقه حوزه خاطرنشان کرد: تشویق دانشجویان برای نگارش مقالات علمی، نوآوری و ابتکار در تدریس، شرکت در فعالیت های - فرهنگی قرآنی از جمله مسابقات قرآنی کشور و تدریس معارف قرآنی و تفسیر از جمله عوامل موثر در تقویت بنیه علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است که در برنامه های جدید مدنظر قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در همین رابطه تقویت بنیه معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق گسترش و افزایش مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در دانشگاه و تقویت انتشارات دانشگاه نیز در دستور کار قرار دارد.

حجت الاسلام عابدی با بیان این نکته که آنچه در تاریخ به عنوان نشانه تلاش و فعالیت های بی وقفه این دانشگاه باقی می ماند آثار مکتوب دانشگاه است، یادآور شد: تقویت انتشارات دانشگاه و ارئه آثار و تالیفات بروز و پاسخ به شبهات جدید در رابطه با اهل بیت و قرآن و نقد و بررسی این شبهات موضوع حایز اهمیتی برای دانشگاه قرآن و معارف است که می بایست مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت پژوهشکده قرآن و تفسیر گفت: نخستین پژوهشکده قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن به زودی فعالیت خود را آغاز می کند و برای فعالیت دو مرکز پژوهشی دیگر نیز در حال رایزنی با وزارت علوم برای دریافت مجوز انتشار مقالات هستیم.