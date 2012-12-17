سازمان ملی استاندارد مجاز به استفاده از علامت محصولات ارگانیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی استاندارد در جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زسیت بنا به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (16) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب 1371 – تصویب کرد؛ سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده کند.

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که از مرحله کاشت تا برداشت و فرآوری آنها تا تبدیل شدن به محصول نهایی از سموم و آفت کشها، کودهای شیمیایی و بذرهای اصلاح شده ژنتیکی استفاده نمی شود.



برای تضمین محصولات ارگانیک و اطمینان خریداران از سالم بودن محصول و جلوگیری از مشکلات بعدی آن استانداردهای مشخصی برای محصولات ارگانیک در همه کشورها تعیین می شود که در کشور ما نیز بنا به گفته نظام الدین برزگری رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بیش از 9 عنوان استاندارد ملی در زمینه محصولات ارگانیک تدوین شده است و تا سال 1387، بیش از 139 استاندارد ملی در رابطه با ویژگی میوه ها ، سبزی ها و بذرها ، 39 استاندارد ملی روش آزمون در رابطه با محصولات کشاورزی ، 9 عنوان استاندارد در رابطه با بسته بندی و نشانه گذاری محصولات کشاورزی در سازمان استاندارد تدوین شده که این امر نشان از توجه بیشتر دولت به این امر دارد.



براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

