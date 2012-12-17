نتایج آزمونهای استخدامی ادارات اردبیل اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه یکشنبه در جلسه برنامه ریزی استان اردبیل اضافه کرد: برخی دستگاههای اجرایی با وجود اینکه مدت زمان زیادی است آزمونهای استخدامی را برگزار کرده اند، تاکنون نتایج قطعی خود را اعلام نکرده اند و ضروری است در اولین فرصت اقدام به ارائه لیست نهایی خود کنند.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت اجرای آزمونهای استخدامی به استانداری ها واگذار شده است، افزود: هدف از اجرای این مهم رعایت عدالت و جذب نیروهای کارآمد است و به معنی دخالت استانداری در نحوه جذب نیرو نیست.

استاندار اردبیل تصریح کرد: استانداری ها در تمامی استانها با همکاری سازمان سنجش آزمونهای استخدامی را برگزار و مطابق با قوانین جاری عمل خواهند کرد.

پیش از این خبرگزاری مهر با گزارشی تحت عنوان "بلاتکلیفی آزمون استخدامی ادارات اردبیل/ داوطلبان در انتظار اشتغال" به بحث عدم اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری اردبیل و نیز عدم برگزاری آزمون استخدامی ادارات استان با توجه به ثبت نام و اخذ مبالغ ثبت نامی از سوی استانداری پرداخته بود.