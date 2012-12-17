بارش آراء مثبت رئیس هیئت ورزش سه گانه را در سمت خود ابقاء کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر دوشنبه با حضور اعضای مجمع انتخاب ریاست هیئت ورزش سه گانه استان در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزارشد سردار هاشم غیاثی به مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت ورزش سه گانه استان برگزیده شد.

سردار غیاثی که با رای قاطع و صد در صدی به عنوان تنهای کاندیدای شرکت کننده توسط اعضای مجمع هیئت ورزش سه گانه خراسان رضوی مجوز فعالیت برای چهار سال بعدی را گرفت، در این جلسه که با شرکت رئیس فدراسیون ورزش سه گانه کشور و 16 عضو دیگر برگزار شد به ارائه عملکرد مجموعه تحت مدیریتش در این هیئت پرداخت.

وی سپس به ارائه برنامه های خود به منظور پیشرفت ورزش سه گانه استان در آینده پرداخت و با ترسیم راهی روشن برای آینده این ورزش در استان بر پیشرفت همه جانبه این ورزش تاکید کرد.

لازم به ذکر است نمایندگان مجمع در هنگام رای گیری باید حداقل 15 نفر باشند تا نتیجه انتخابات ریاست هیئت قانونی باشد.

گفتنی است، در این جلسه علاوه بر ریاست فدراسیون ورزش های سه گانه هاشمی جواهری مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، نمایندگان باشگاه های ورزش سه گانه و ورزشکاران و داوران این رشته نیز حضور داشتند.

لازم به ذکر است که ورزش سه گانه شامل دوچرخه سواری دو میدانی و شناست به این صورت کهاین مسابقات با بخش شنا شروع شده، بلافاصله به دنبال آن دوچرخه سواری و در انتها دو وجود دارد.