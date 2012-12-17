به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین مظاهری در دیدار با هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها و رؤسای شوراهای استان‌های سراسر کشور تشکیل شوراها در جمهوری اسلامی را از نقاط قوّت قانون اساسی و موجب خشنودی دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی و نیز مایۀ پیشرفت و آبادانی کشور دانسته و ضمن قدردانی از اقدامات، برنامه‌‌ها و عملکرد شوراها، تصریح کرد: همۀ مسئولان باید از شوراها که برخاسته از متن مردم است، حمایت همه جانبه داشته باشند و از این نهاد مردمی به عنوان یک بازوی توانمند برای ادارۀ امور کشور بهره ببرند، امّا متأسّفانه گاهی مشاهده می‌شود به جای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات خوب شوراها، در برابر تصمیم‌های اساسی و کارساز آنان، کارشکنی می‌شود .

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: یکی از رموز موفقیّت حکومت پیامبراکرم(ص)، حاکمیت شورا و مشورت در حکومت و نیز پرهیز عوامل و مجریان حکومت و فرماندهان نظامی، از خودسری و خودبینی بود .

دلسوزان برای رفع اختلاف تلاش کنند

وی در ادامه تأکید کرد: در چنین شرایطی که متأسّفانه همه به جان همدیگر افتاده‌اند، افراد دلسوز، باید در حد توان، برای رفع اختلافات و ایجاد وحدت و یکپارچگی تلاش کنند ولی اگر موفّق نشدند، نباید در این زمینه بی‌تفاوت بمانند بلکه باید با تشخیص و شناخت صحیح وظیفه و مسئولیت، آن وظیفه را به درستی ایفا کنند و از هرگونه یأس و نا امیدی و القای آن به مردم، خودداری کنند و به رحمت الهی برای دستیابی به آینده‌ای روشن، امیدوار باشند .

منشا اختلافات خودخواهی است

آیت‌الله مظاهری منشأ اختلافات را خودخواهی و خودبینی برشمرد و تصریح کرد: هر اختلافی، از خودخواهی و منیّت دو طرف یا دست کم یکی از طرفین سرچشمه می‌گیرد و تا وقتی اشخاص یا گروه‌ها اصرار بر به کرسی نشاندن حرف خود داشته باشند، این اوضاع بهبود نخواهد یافت .

تصور نمی شد دروغ و تهمت در بین رسانه ها و مسئولین رواج یابد

وی با اظهار تأسّف و نگرانی فراوان از رواج گناهان اجتماعی در جامعه نظیر غیبت، تهمت، دروغ، شایعه و اهانت به دیگران، افزود: هیچگاه تصور نمی‌شد در فضای جمهوری اسلامی ایران که نعمتی بزرگ از جانب خداوند متعال است، وضع افراد و مسئولان به جایی برسد که دروغ، غیبت، تهمت، شایعه و اهانت، در بین آنان و در رسانه‌ها به امری رایج و مرسوم تبدیل شده و بسیاری از رسانه‌ها و سایت‌های خبری و روزنامه‌ها به تهمت‌نامه، دروغ‌نامه و فحش‌نامه مبدّل گردد.

مظاهری ادامه داد: ولی در عین حال، در همین وضعیت هم نباید کسی مأیوس و ناامید باشد و همه به خصوص نهادهای مردمی مانند شوراها، با تشخیص مسئولیت‌ها و وظایف خود با صبر و بردباری به این وظایف عمل کنند تا در پیشگاه مردم و خدا، بتوانند پرونده‌ای قابل قبول ارائه داده و پاسخ قانع‌کننده‌ای برای برنامه‌ها و اعمال خود داشته باشند .

هر که قصد پیروزی دارد به کارهای خود رنگ خدایی دهد