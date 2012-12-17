اطلاعیه اتحادیه صنف حمل و نقل بار مشهد در زمینه سوخت تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفرپور گفت: تاکنون هیچ گونه هماهنگی ازسوی معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف حمل و نقل بار درون شهری مشهد با این ستاد در زمینه تخصیص سوخت حمایتی صورت نگرفته است.

وی افزود:ستاد مدیریت سوخت کشور هماهنگی های لازمه برای اجرای طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری در مشهد را با سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد انجام داده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی حمل ونقل ستاد مدیریت سوخت کشور از شفاف سازی فعالیت های ناوگان هایی که در زمینه حمل و نقل بار فعالیت می کنند خبر داد و اظهارداشت: پس از شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری، ستاد مدیریت سوخت کشور در زمینه اختصاص سوخت حمایتی به آن ها اقدام خواهد کرد.

جعفرپور از فعالان عرصه حمل و نقل بار خواست تا با ثبت نام درسامانه اعلام شده از سوی این ستاد زمینه های شناسایی و ساماندهی سوخت حمایتی را برای این ستاد فراهم آورند.