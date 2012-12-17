مشکلی در تامین زیر ساخت های سرمایه گذاری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اشرف نیا شامگاه یکشنبه در نشست اعضای شورای فنی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: پروژه ها و سرمایه گذاری هایی که در استان ما انجام می گیرد حاکی از این است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این استان دارند.

وی افزود: ادارات و نهادهای ذیربط استان نیز در این خصوص آمادگی خود را برای حمایت از این قشر محدود اما موثر حمایت می کند.

اشرف نیا ادامه داد:زیرساخت های استان به حدی زیاد است که اصلا در خصوص تامین برق ، گازو آب برای پروژه های سرمایه گذاری اصلا کمبودی ندارد.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه افزود: آذربایجان شرقی برای چهارمین سال متوالی است که رتبه نخست اجرای پروژه های عمرانی در کشور را کسب کرده است که این امر خود در جذب سرمایه گذار به منطقه نقش موثری ایفا خواهد کرد.

وی در ادامه ضمن گلایه از فعالیت های برخی افراد مغرض در زیر سوال بردن فعالیت مقامات استانی گفت: آذربایجان شرقی یکی از فعال ترین استان های کشور در زمینه عمرانی است و تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی استان نیز در بعضی از حوزه ها حائز رتبه نخست کشوری شده اند.

وی در ادامه داد: آذربایجان شرقی با فعالیت های عمرانی خود نه تنها هیچ مشکلی در خود استان ندارد بلکه به چندین استان مجاور نیز خدمت رسانی می کند.