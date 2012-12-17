افزایش رضایت مندی مردم و آرامش عمومی مهم ترین برنامه دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر در دیدار با فرمانداران شهرستان‌های استان از امنیت به عنوان کالایی زیرساختی یاد کرد و گفت: تمامی فعالیت های موثر، در پرتو تامین و توسعه امنیت امکان پذیر می شود، از این رو پایبندی بر رفتارهای مبتنی بر اخلاق در حوزه امنیت و تلاش برای تحقق آن مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله خواست های مدیریت استان از دستگاه های موثر در تامین امنیت می باشد.

وی افزود: اگر چه وجود امنیت محسوس نیست، ولی فقدان آن ارزش و اهمیت آن را نمایان می سازد، به همین جهت اصلی ترین و بنیادی ترین کار ویژه حکومت ها، تامین امنیت است.

رئیس شورای تامین استان خراسان رضوی اظهار کرد: پیش نیاز برقراری امنیت و گسترش آن در جوامع، وجود دستگاه های مختلف نظارتی، اطلاعاتی، انتظامی، نظامی و قضایی و همکاری و ارتباط مستمر، نزدیک و تعریف شده بر اساس جایگاه و موازین مربوطه بین آن ها است.

فروزان مهر تاکید کرد: رویکرد نظام در تامین امنیت، استفاده از مشارکت مردمی و امنیت مردم محور است که توفیقات حاصل شده در این زمینه، مرهو ن اتخاذ همین رویکرد است

وی با اشاره به انتخابات پیش رو در سال آینده، تصریح کرد: دشمن با هدف القای ناکارآمدی نظام سعی در ایجاد بحران های اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی نموده که شناسایی بحران ها، تهدیدات و آسیب ها و برنامه ریزی برای رفع هوشیارانه آنها، تدبیر و اقدام به موقع و متناسب لازمه یک مدیریت صحیح است.

نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی از فرمانداران به عنوان مسوولان تامین امنیت شهرستان ها، خواست تا با نگاهی کارشناسانه به موضوعات، پدیده ها و رویدادها، ضریب خطا و هزینه های آن را کاهش داده و ضریب امنیت عمومی را افزایش دهند.

فروزان مهر به فرمانداران توصیه کرد: اهتمام ویژه ای نسبت تامین معیشت و سهولت دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز داشته باشند و مباحث تنظیم بازار را جدی تر دنبال کنند.

وی همچنین بحث صیانت از تولید و شناسایی واحدهای تولیدی غیراستاندارد را از جمله مواردی دانست که فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها باید نسبت به آن اقدام کرده و برای رفع مشکلات این حوزه، برنامه ریزی کنند.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم پاسخگویی به مردم و تعامل منطقی، همراه با حفظ روحیه عزت‌مندانه از سوی فرمانداران، مدیریت مشارکتی و استفاده از خرد جمعی را بهترین نوع مدیریت در فایق آمدن بر مشکلات موجود دانست.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به فرمانداران، از آنان خواست: برای جذب صددرصدی اعتبارات شهرستان ها، برنامه ریزی کرده و از فرصت های به وجود آمده در بودجه برای توسعه متوازن و همه جانبه شهرستان ها، استفاده کنند.