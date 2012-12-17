به گزارش خبرگزاری مهر، "مروان فلاینی" همچنین از سوی سرمربی باشگاه اورتون، دیوید مویس، با جریمه ای 150 هزار پوندی - معادل دو هفته حقوق - مواجه شده است.

مسئولان اتحادیه فوتبال انگلستان گفته‌اند با بازبینی صحنه‌های مربوط به ضربه سری که فلاینی به صورت شاکراس کوبیده، محرومیت سه جلسه ای کمترین جریمه ای است که برای این بازیکن بلژیکی در نظر گرفته خواهد شد. البته آنها این اختیار را دارند که بیش از این برای بازیکن خاطی جریمه در نظر بگیرند و این جریمه تا 9 جلسه قابل افزایش خواهد بود.

بر پایه گزارش سان، مسئولان اتحادیه فوتبال همچنین متوجه شده اند که این بازیکن از آرنج خود هم استفاده کرده هرچند که "مارک هاسلی"، داور مسابقه، متوجه این موضوع نشده است.

اتحادیه فوتبال انگلستان فصل گذشته "جویی بارتون" را به مدت 12 جلسه محروم کرد چراکه بازیکن کویینزپارک رنجرز در دیدار سرنوشت ساز فصل قبل با منچسترسیتی دو حرکت بسیار خشن انجام داده بود.

مویس با بیان اینکه حرکت فلاینی "قابل پذیرش" نیست گفت تصمیمات اتحادیه فوتبال انگلستان در خصوص این بازیکن را خواهد پذیرفت.