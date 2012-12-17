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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

آصف:

تبدیل علم به ثروت مهمترین وظیفه دانشگاه در دوران کنونی است

تبدیل علم به ثروت مهمترین وظیفه دانشگاه در دوران کنونی است

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: در حال حاضر تبدیل علم به ثروت مهمترین وظیفه دانشگاه است و دانشگاهی پویاست که در این مورد فعالیت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آصف زارع صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد که در سالن بهلول این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: ملتی که پژوهش را فراموش کند در سراشیبی فراموشی علمی و فرهنگی فرو خواهد رفت.

وی افزود: در آموزه های دینی و قرانی بر پژوهش تاکید و سفارش فراوانی شده است که این امر نشان دهنده راه اعتلا و رشد علمی و فرهنگی برای هر ملتی است.

وی ادامه داد: آنچه که در آیات قرانی به آن اشاره شده نشان دهنده این است که الهام از طبیعت می تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.

زارع تصریح کرد: وظیفه ما در زمان کنونی این است که علوم نهادینه شده در طبیعت را با پژوهش و صبر و تحمل دریابیم و آن را در راه اعتلای بشریت آن را به کار بندیم.

وی بیان داشت: با تلاش و کوشش و پژوهش می توانیم یافته های جدیدی را بدست آوریم و این امر رسالت دانشگاه است.

زارع گفت: در یک دوره هدف دانشگاهها آموزش محور، در دوره ای پژوهش محور، در دوره ای کار آفرین بوده و در حال حاضر تبدیل علم به ثروت مهمترین وظیفه دانشگاه است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در 15 سال پیش بحث معاونت پژوهشی را تصویب کرد و با 6 درصد بودجه دانشگاه به مقوله تولید علم نگاه می کند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اظهار داشت: حرکت جمعی اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باعث شد که در سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی رتبه تولید علم برتر کشور را به خود اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد از 6 سال گذشته رشد علمی خود را در واحدهای مختلف شروع کرده است و در آینده نزدیک نیز این پیشرفت بسیار چشمگیرتر خواهد بود.

زارع با بیان اینکه ایران در گذشته سابقه طولانی در علم داشته است خاطرنشان ساخت: عامل مهم در شتاب علمی ایران بحث پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و امید است که این رشد در تمام مراکز علمی و پژوهشی کشور رخ دهد.

وی افزود: در امر پژوهش به دو نکته صبر و پشتکار و پذیرفتن نتیجه پژوهش و ملاک قراردادن آن باید توجه شود.

کد مطلب 1768273

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