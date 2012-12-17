حجت الاسلام رضا حسین گندمکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد:‌ صحبت از وحدت حوزه و دانشگاه به معنای یکی شدن این دو نهاد نیست.



وی ادامه داد: صحبت از وحدت به معنای این است که این دو نهاد وجه اشتراکات را دریابند و در یک راستا حرکت کنند زیرا در هر حال دانشگاه با مقوله آموزش علوم تجربی و علومی که با زندگی سر و کار دارد روبه روست و حوزه علمیه نیز در زمینه مسائل اعتقادی، دینی، اخلاقیات و علوم انسانی فعالیت می کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: حوزه و دانشگاه می توانند صرف نظر از چارچوب ها در زمینه آزمانهای انقلاب، قانون اساسی، ولایت و رهبری و بومی کردن علوم با یکدیگر تعامل داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه در زمینه علوم تجربی وحدت بین این دونهاد وجود دارد ابراز کرد: وحدت حوزه و دانشگاه باید در مباحث علوم انسانی شکل بگیرد بدین صورت که با همکاری این دونهاد دانش برگرفته از مکاتب شرق و غرب بر اساس مبانی دینی ساماندهی شود تا بتوان علوم انسانی بومی و مطابق با عرف جامعه را در دانشگاه ها تدریس کرد و در این زمینه دانشگاه باید از نگاه های عالمانه ای که در حوزه وجود دارد استفاده کند.



گندمکار با تاکید براینکه وحدت بین حوزه و دانشگاه در تمامی علوم میتواند شکل بگیرد عنوان کرد: برخی از دست آوردهای علوم تجربی در حوزه قابل استفاده است و از مبانی دینی که در حوزه تدریس می شود نیز در بسیاری علوم از جمله علوم انسانی میتواند راهگشا باشد.

