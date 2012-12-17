حجت الاسلام رضا حسین گندمکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد: صحبت از وحدت حوزه و دانشگاه به معنای یکی شدن این دو نهاد نیست.
وی ادامه داد: صحبت از وحدت به معنای این است که این دو نهاد وجه اشتراکات را دریابند و در یک راستا حرکت کنند زیرا در هر حال دانشگاه با مقوله آموزش علوم تجربی و علومی که با زندگی سر و کار دارد روبه روست و حوزه علمیه نیز در زمینه مسائل اعتقادی، دینی، اخلاقیات و علوم انسانی فعالیت می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد: حوزه و دانشگاه می توانند صرف نظر از چارچوب ها در زمینه آزمانهای انقلاب، قانون اساسی، ولایت و رهبری و بومی کردن علوم با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه علوم تجربی وحدت بین این دونهاد وجود دارد ابراز کرد: وحدت حوزه و دانشگاه باید در مباحث علوم انسانی شکل بگیرد بدین صورت که با همکاری این دونهاد دانش برگرفته از مکاتب شرق و غرب بر اساس مبانی دینی ساماندهی شود تا بتوان علوم انسانی بومی و مطابق با عرف جامعه را در دانشگاه ها تدریس کرد و در این زمینه دانشگاه باید از نگاه های عالمانه ای که در حوزه وجود دارد استفاده کند.
گندمکار با تاکید براینکه وحدت بین حوزه و دانشگاه در تمامی علوم میتواند شکل بگیرد عنوان کرد: برخی از دست آوردهای علوم تجربی در حوزه قابل استفاده است و از مبانی دینی که در حوزه تدریس می شود نیز در بسیاری علوم از جمله علوم انسانی میتواند راهگشا باشد.
گندمکار در گفتگو با مهر:
وحدت حوزه و دانشگاه در بسیاری از علوم میتواند شکل بگیرد
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت با تاکید بر وحدت بین حوزه و دانشگاه گفت: وحدت این دو نهاد در بسیاری از علوم از جمله علوم انسانی می تواند شکل بگیرد.
حجت الاسلام رضا حسین گندمکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد: صحبت از وحدت حوزه و دانشگاه به معنای یکی شدن این دو نهاد نیست.
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