تاسیس خانه فرهنگ دانشجویی در 40 دانشگاه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیل دارا در حاشیه مراسم افتتاح خانه فرهنگ دانشگاه سمنان با بیان اینکه پویایی فرهنگی در هر دانشگاه نشاط و بالندگی آن دانشگاه را به همراه خواهد داشت، افزود: فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها را می توان به دو صورت متصور شد، یکی به عنوان فعالیتی حاشیه ای، جزیی و فوق برنامه و دیگری به عنوان عنصر تعیین کننده در دانشگاه که نگاه اول همان نگاه غربی و سکولاری و نگاه دوم نگاه متصور در یک دانشگاه اسلامی است.

وی تاکید کرد: فرهنگ سنگ بنا و پایه تشکیل تمدن در هر کشوری است حال آنکه دانشگاه در تمدن سازی فرهنگی نقش بسیاری برعهده دارد و باید به این نقش خود جامه عمل بپوشاند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت: طبق آمار، دانشگاه‌هایی که به مقولات فرهنگی توجه بیشتری داشته‌اند در معرض آسیب های اجتماعی کمتری قرارگرفته اند و از طرفی نیز دانشجویان به رشد فکری و فرهنگی همه جانبه‌ای دست پیدا کرده اند.

دارا به تاسیس فضاهای مختص فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی ظرافت و دقت زیادی را می طلبد و عنوان "خانه فرهنگ" یعنی مکانی که مختص کار فرهنگی است و این ظرافت ها و دقت ها باید در آن لحاظ شود.

وی در پایان اضافه کرد: هدف ما این است که تمام دانشگاه‌ها از مکان ویژه ای جهت انجام فعالیت های فرهنگی برخوردار باشند، چرا که شاکله ی جنب و جوش و نشاط دانشجویی در همین فعالیت های فرهنگی نهفته است.