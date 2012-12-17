کارشناسان مسائل خاورمیانه:نظام سوریه همچنان قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، العالم گزارش داد با وجود پیش‌بینی‌های تکراری غرب در روزهای اخیر درباره نزدیک شدن زمان براندازی نظام سوریه، کارشناسان مسائل خاورمیانه اذعان کردند که این نظام همچنان مقتدر و منسجم است.



کارشناسان مسائل خاورمیانه و سوریه بر این باورند که با وجود پیش بینی غربی‌ها و اظهارات اخیر برخی از مسئولان غربی مبنی بر اینکه نظام سوریه در آخرین روزهای خود قرار دارد، اما نظام بشار اسد همچنان در برابر حملات مخالفان و توطئه های طرف های خارجی مقاوم و مقتدر است.



خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از کارشناسان امور خاورمیانه تاکید کرد؛ با وجود برخی از حملات مخالفان و گروههای مسلح به برخی مناطق از جمله پایتخت سوریه، دلایل بسیاری وجود دارد که اقتدار و انسجام نظام بشار اسد را ثابت می کند.



"براء میخائیل" کارشناس اسپانیایی مرکز ژئو پلتیک دراین باره گفت :" نظام سوریه نه با کودتا و نه با دخالت خارجی و نه با گسترش حمایتهای لجستیکی کشورهای خارجی از مخالفان مسلح نظام سوریه ، سرنگون نخواهد شد".



این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود : " ساختار نظامی و موسسات در سوریه، با وجود حملات ناگهانی و گاه به گاه مخالفان مسلح در این کشور، همچنان قدرتمند است".



بر اساس گزارش العالم، در روزهای اخیر برخی از مسئولان غربی به طور تلویحی از احتمال نزدیک شدن نظام سوریه به روزهای پایانی خود سخن گفتند؛ این درحالی است که نظام سوریه با حمایت مردمی همچنان مقتدر است.



"فرانسوا اولاند " رئیس جمهوری فرانسه از جامعه بین الملل خواسته که هدف خود یعنی سوق دادن بشار اسد به کناره گیری از قدرت در اسرع وقت را مشخص کند.



تروریستها و گروه های مسلح در سوریه از سوی فرانسه، آمریکا، انگلیس، قطر، عربستان و ترکیه کمک‌های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی دریافت می کنند.