مدير گروه معارف شبكه دو: تاسيس شبكه كابلي در هند و پاكستان جواب نداد

"انوشه گيلان نژاد" مديرگروه معارف شبكه دوم سيما، درگفت وگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن اشاره به اين مطلب گفت : تجربه ثابت كرده است راه اندازي شبكه كابلي درهندوستان و پاكستان جواب مطلوبي نداد . حتي اين دو كشور ضربه شديدي به خاطر تاسيس اين شبكه خورده اند. درواقع اين دوكشور وقتي شبكه را راه اندازي كردند با هجوم برنامه هاي ماهواره ايي روبرو شدند كه فرهنگ و روابط اجتماعي و سياسي آن ما را تحت تاثير قرارداد و به جاي اين كه آن ماهواره باشند اين شبكه برآن ماهواره شده بود.

وي با اشاره به اين كه ما بايد به دنبال راهكار مناسبي باشيم ، گفت : فيلم هاي مختلفي درايام نوروز براي سرگرمي بينندگان پخش شد كه برخي ازاين فيلم ما مشكلات بسياري داشتند وبه جاي اين كه سرگرم كننده باشد در آسيب هاي اجتماعي برخوردار بود . به عنوان نمونه پخش فيلم هايي همچون ارباب حلقه ها و..

اين مدير تلويزيون درادامه افزود : درحال حاضر سينماي جهان دراختيار سياست مداران بزرگ است و اين سياست مداران ازطريق شبكه كابلي ضربه مي زنند واهداف خود راپياده مي كنند . دركشورهاي آسيايي همچون افغانستان با تاسيس شبكه كابلي فحشا دراين كشور افزايش يافت . درواقع ما موظف هستيم با هوشمندي مسايل را باز كنيم . ازسوي ديگر با دعوت از روانشناسان و جامعه شناسان مسايل فيلم ها را كارشناسي كنيم .

وي درادامه خاطرنشان ساخت : نشستن بچه ها جلوي تلويزيون و اين كه به راحتي شاهد كشته شدن يك انسان باشند، به طور حتم روي آن ها تاثير منفي خواهد گذاشت. حتي آمارها نشان مي دهد كه ناهنجاري هاي اجتماعي همچون سرقت و دزدي مسلحانه با پخش اين نوع فيلم ها افزايش پيدا كرده است . ما بايد فيلم هاي ارزشي و عاطفي پخش كنيم . به عنوان نمونه فيلم هاي مجيد مجيدي خيلي لطيف است . پخش اين آثار روي بچه ها تاثيرمثبت دارد.

گيلان نژاد درپايان اشاره كرد : اگر ما قصد راه اندازي شبكه كابلي را داشته باشيم بايد با يك برنامه ريزي مدون و متناسب با فرهنگ ايراني كاري انجام دهيم . به اين خاطر كه درغير اين صورت موفق نخواهيم بود .