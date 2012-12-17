پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی گناباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گناباد صبح دوشنبه در این مراسم که در سالن بهلول این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: از شعار هفته پژوهش امسال " پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان زیربنای اقتصاد مقاومتی" مفاهیم مختلفی از آن استنباط می شود و مهمترین مفهوم آن اینکه سمت و سوی پژوهشهای ما در کشور باید تغییر پیدا کرده و به سمت برآورده ساختن نیازهای کشور برود.

مهدی حسن زاده افزود: از طرفی تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در ایران و همه جهان است که این امر مبتنی بر علم و دانش است.

وی ادامه داد: اگر به ساختار معاونتهای پژوهشی در کل کشور توجه شود مشاهده می شود که از چند سال گذشته معاونت پژوهشی تغییر نام پیدا کرده و در جدیدترین عنوان به معاونت پژوهشی و فناوری تغییر پیدا کرده است.

حسن زاده با بیان اینکه ایران از نظر جایگاه تولید علم جایگاه بسیار بالایی دارد گفت: تولید فناوری نیاز امروزه کشور است و جهت حل مشکلات بومی، تولید فناوری باید به سمت دانش و تولید برود.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در طول سال 2012 با رتبه سی ام جهانی در جایگاه اول قرار دارد.

وی با اشاره به برخی اقدامات و افتخارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: طرحهای درون دانشگاهی که حاصل آن مربوط به خود دانشگاه است از 11 مورد در سال 89 به 16 مورد در سال 90 افزایش یافته است.

حسن زاده تصریح کرد: معاونت پژوهشی این دانشگاه در ارائه مقالات در سایتهای معتبر علمی و همایش های ملی و بین المللی رشد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته است.

وی گفت: در سال گذشته تعداد6 تالیف و ترجمه در این دانشگاه صورت گرفته که بیشتر آنها در گروه فنی و مهندسی بوده است و در بحث علوم انسانی نسبت به سالهای گذشته در این زمینه کاهش را شاهد بوده ایم.

حسن زاده اظهار داشت: سرانه کتاب، نسبت تعداد کتاب به دانشجویان فعال است که هرساله رو به افزایش می باشد و امروزه سمت و سو این است که تا جایی که امکان دارد کتب را به صورت دیجیتال مطرح کنیم.

وی افزود: در سال گذشته بالع بر 10 هزار جلد کتاب توسط معاونت پژوهشی دانشگاه خریداری شده و 5 هزار عنوان کتاب الکترونیکی بر مجموعه دانشگاه افزوده شده است.

حسن زاده گفت: تعداد اعضای پژوهشگران جوان دانشگاه نیز از 56 نفر در سال گذشته به 67 مورد افزایش یافته است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد تصریح کرد: راه اندازی اتوماسیون اداری، گسترش سیستم اینترنت در خوابگاهها، راه اندازی سایت معاونت پژوهشی و فناوری، برگزاری مسابقات رباتیک، خریداری تجهیزات موردنیاز کارگاهها و آزمایشگاهها از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

حسن زاده گفت: کسب عنوان قهرمانی و عنوان برتر فنی مسابقات ملی رباتیک سبلان از افتخارات این دانشگاه در چند ماه گذشته است.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی گناباد از سال 86 تا امسال بودجه پژوهشی را به طور کامل جذب کرده و در سال 91، بیش از 6 درصد بودجه دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

در پایان مراسم از پژوهشگران و محققین برتر دانشگاه آزاد اسلامی تجلیل به عمل آمد.