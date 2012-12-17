کل جمعیت شوشتر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد، حجم عملیات سال اول را 107 کیلومتر خطوط شبکه اصلی و فرعی و220 کیلومتر انشعابات خانگی عنوان و افزود: در سال جاری اسناد سه پروژه به مناقصه گذاشته شد که کار اجرایی اولین پروژه آن با اعتبار 8.14 میلیارد تومان منطقه شوشتر مرکزی حدفاصل رودخانه شطیط و گرگر آغاز شده و با صدور مجوز حفاری توسط شهرداری شوشتر شبکه گذاری اصلی و فرعی خیابانهای شریعتی و طالقانی در چند جبهه کاری انجام می شود.

وی در خصوص پروژه دوم و سوم شوشتر که مناطق بلیتی و کوی اندیشه، علم الهدی، شهرک ساحلی و گلالک را دربر می گیرند، گفت: پروژه دوم این شهر به اجرا رفته و پروژه سوم نیز آماده ابلاغ بوده و در حال اخذ مجوزات لازم است.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان با بیان اینکه در سال اول، چهار تلمبه خانه فاضلاب نیز به روش EPC احداث خواهند شد، اظهارکرد: شبکه فاضلاب مناطق حاشیه ای و پراکنده شهر شوشتر نیز از محل فروش مرحله دوم اوراق مشارکت تامین اعتبار و احداث خواهد شد.



در سالهای گذشته حدود 35 درصد از شبکه مدرن جمع آوری فاضلاب شهر شوشتر در مناطق غربی رودخانه شطیط احداث شده و تا پایان سال آینده کل جمعیت شوشتر به غیر از مناطق حاشیه ای از خدمات فاضلاب برخوردار می شوند.