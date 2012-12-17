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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

تا پایان سال آینده/

کل جمعیت شوشتر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند

کل جمعیت شوشتر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند

شوشتر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از آغاز عملیات اجرایی احداث شبکه فاضلاب خیابانهای شریعتی و طالقانی شوشتر خبر داد و گفت: تا پایان سال آینده کل جمعیت شوشتر به غیر از مناطق حاشیه ای تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد، حجم عملیات سال اول را 107 کیلومتر خطوط شبکه اصلی و فرعی و220 کیلومتر انشعابات خانگی عنوان و افزود: در سال جاری اسناد سه پروژه به مناقصه گذاشته شد که کار اجرایی اولین پروژه آن با اعتبار 8.14  میلیارد تومان منطقه شوشتر مرکزی حدفاصل رودخانه شطیط و گرگر آغاز شده و با صدور مجوز حفاری توسط شهرداری شوشتر شبکه گذاری اصلی و فرعی خیابانهای شریعتی و طالقانی در چند جبهه کاری انجام می شود.

وی در خصوص پروژه دوم و سوم شوشتر که مناطق بلیتی و کوی اندیشه، علم الهدی، شهرک ساحلی و گلالک را دربر می گیرند، گفت: پروژه دوم این شهر به اجرا رفته و پروژه سوم نیز آماده ابلاغ بوده و در حال اخذ مجوزات لازم است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان  با بیان اینکه در سال اول، چهار تلمبه خانه فاضلاب نیز به روش EPC  احداث خواهند شد، اظهارکرد: شبکه فاضلاب مناطق حاشیه ای و پراکنده شهر شوشتر نیز از محل فروش مرحله دوم اوراق مشارکت تامین اعتبار و احداث خواهد شد.

در سالهای گذشته حدود 35 درصد از شبکه مدرن جمع آوری فاضلاب شهر شوشتر در مناطق غربی رودخانه شطیط احداث شده و تا پایان سال آینده کل جمعیت شوشتر به غیر از مناطق حاشیه ای از خدمات فاضلاب برخوردار می شوند.
کد مطلب 1768281

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