میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود: تا صبح امروز دوشنبه هنوز به ما گفته نشده است که آیا باید در دورود به مصاف گهری‌ها برویم یا در یک ورزشگاه دیگر.

سرپرست تیم استقلال ادامه داد: فکر می‌کنم دورود هنوز تجربه پذیرایی از تیم‌های لیگ برتری را ندارد و به نظر می‌رسد بازی در آنجا در مقابل تیم‌های پرتماشاگری مثل استقلال و پرسپولیس یک ریسک باشد.

وی تاکید کرد: سازمان لیگ باید مسئولیت این کار را قبول کند چرا که در شهری که هنوز ورزشگاه آن کامل نشده و در حد استانداردهای مورد نظر نیست بازی کردن بسیار مشکل است. امیدوارم مسئولان با درایت خود این دیدار را در ورزشگاهی برگزار کنند که بعداً موجب پشیمانی نشود.

وی در پاسخ به این سوال که حضور فرهاد مجیدی را در استقلال مثبت ارزیابی می‌کنید یا خیر گفت: در این که فرهاد مجیدی یکی از ستاره‌های باشگاه استقلال است هیچ شکی نیست. مجیدی بازیکن بزرگی است که از توانایی‌های بسیار زیادی برخوردار است و من امیدوارم او بتواند اگر به استقلال پیوست برای تیم مثمرثمر باشد.

سرپرست تیم استقلال در خاتمه و در پاسخ به این سوال که آیا شما هم در جلسه امروز عصر با حضور مجیدی و مدیر عامل باشگاه استقلال برگزار خواهد شد خواهید بود یا خیر گفت: من اصلاً از این جلسه اطلاعی ندارم و بحث‌های نقل و انتقالات به من مربوط نمی‌شود.