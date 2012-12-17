۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

رجبی:

جامعه ایمن متکی بر مشارکت مردم و پیشگیری از حوادث است

کرج – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: جامعه ایمن متکی بر مشارکت مردم و پیشگیری از حوادث است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم "سمپوزیوم بررسی آسیب های ناشی از حوادث و راهکارهای پیشگیری برای رسیدن به جامعه ای ایمن" که در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: جامعه ایمن متکی با مشارکت مردم و پیشگیری از حوادث و دخالت مسئولان محلی و همکاری بخش های مختلف امکان پذیر است و ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم و اقداماتی داشته باشیم مصدومیت و حوادث به حداقل برسد و میل به صفر داشته باشد.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری البرز افزود: البته جامعه بدون سوانح امکان پذیر نیست ولی باید تلاش کنیم که حوادث ها را به حداقل برسانیم.

رجبی ادامه داد: برقرار ارتباط زمینی و چگونگی مداخلات نهاد و ارگان های مردم نهاد و آحاد مردم، تغییرات محیطی و اجرای قانون می توانیم به جامعه ایمن دسترسی پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: یکسری استراتژی و راهبرد باید مد نظر ما باشد که یکی از راه ها جذب مشارکت درون و برون بخشی است تا به یک جامعه ایمن دسترسی پیدا کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: با آموزش همگانی، برگزاری سمینار و همایش ها باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی بر مشارکت عمومی مردم در امر پیشگیری از حوادث تاکید کرد و افزود: جمع آوری اطلاعات لازم مهم و ضروری است و همچنین در ابتدا باید آسیب ها را شناسایی کنیم.

رجبی تصریح کرد: نیم درصد جاده ای کشور و همچنین 18 درصد ترافیک کشور در البرز است.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: پایش و نظارت و پژوهش در پیشگیری حوادث بسیار مهم است و سپس باید ارزشیابی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: تشکیل کمیته های پیشگیری از حوادث در سطح استان البرز یکی از ضروریات است باید برای در این استان دبیرخانه ای را ایجاد کنیم تا بتوانیم به صورت مداوم جلسات و اتاق های فکر برگزار تا بتوانیم هم افزایی و ارائه راهکارها داشته باشیم.

