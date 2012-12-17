وقوع حریق در کارگاه مبل سازی در قم/خودسوزی دختر 17 ساله

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ طی 24 ساعت گذشته یک حریق منزل، ‌2حریق مغازه و یک حریق کارگاه مبل سازی رخ داد.

وی ادامه داد:‌ در حریق کارگاه مبل سازی واقع در شهر قائم که ساختمانی سه طبقه بوده و در زیرزمین آن چوب و در همکف رویه کوبی مبل بود نیروهای آتش نشانی به اطفا حریق پرداختند.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اضافه کرد:‌ در این پنج خودروی آتش نشانی به همراه 15 نیروی آتش نشانی به محل اعزام شده و مانع از سرایت آتش به خانه های دیگر شدند.



وی بیان کرد:‌ در حادثه ای دیگر دختری 17 ساله اقدام به خودسوزی کرده بود که نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.



وی ادامه داد: در این حادثه دختری 17 ساله در پشت بام با بنزین خود را آتش زده بود که نیروهای آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شده و او را تحویل عوامل اورژانس دادند.