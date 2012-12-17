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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

جعفری به مهر خبر داد:

وقوع حریق در کارگاه مبل سازی در قم/خودسوزی دختر 17 ساله

وقوع حریق در کارگاه مبل سازی در قم/خودسوزی دختر 17 ساله

قم - خبرگزاری مهر:‌مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از وقوع حریق در کارگاه مبل سازی در قم و خودسوزی دختری 17 ساله خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ طی 24 ساعت گذشته یک حریق منزل، ‌2حریق مغازه و یک حریق کارگاه مبل سازی رخ داد.

وی ادامه داد:‌ در حریق کارگاه مبل سازی واقع در شهر قائم که ساختمانی سه طبقه بوده و در زیرزمین آن چوب و در همکف رویه کوبی مبل بود نیروهای آتش نشانی به اطفا حریق پرداختند.
 
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اضافه کرد:‌ در این پنج خودروی آتش نشانی به همراه 15 نیروی آتش نشانی به محل اعزام شده و مانع از سرایت آتش به خانه های دیگر شدند.
 
وی بیان کرد:‌ در حادثه ای دیگر دختری 17 ساله اقدام به خودسوزی کرده بود که نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند.
 
وی ادامه داد: در این حادثه دختری 17 ساله در پشت بام با بنزین خود را آتش زده بود که نیروهای آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام شده و او را تحویل عوامل اورژانس دادند.
کد مطلب 1768287

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