عزیزالله مهدیان در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هیچ یک از ساکنان مناطق زلزله زده در چادر زندگی نمی کند، گفت: برای بیش از 12 هزار واحد در این مناطق سقف زده شده است؛ بنابراین هیچ خانواده ای هم اکنون در چادر زندگی نمی کند.

معاون بازسازی مناطق روستایی بنیاد مسکن افزود: براساس آخرین آمار، سقف بتنی برای 10 هزار و 860 واحد و سقف شیب دار برای یک هزار و 264 واحد زده شده است و در کنار آن 10 هزار اتاقک چند منظوره کانکس برای اهالی این مناطق به عنوان اسکان موقت در کنار هر واحد ساخته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 20 هزار واحد تسهیلات در مناطق روستایی ارسباران داده شده است، گفت: در مناطق شهری هم 10 هزار واحد تسهیلات ارایه شده و هم اکنون 18 هزار واحد تسهیلات در مناطق روستایی پرداخت شده است.

مهدیان با بیان اینکه بخش عمده ای از ساکنان این مناطق فصلی هستند، بیان کرد: واحدها تکمیل شده و در اختیار همه خانواده ها قرار گرفته است ضمن آنکه تعداد زیادی از ساکنان به خانه های اصلی خود در شهر رفته اند وساکن این خانه ها نیستند.

وی با اشاره به اینکه برخی از خانواده ها چادرهایشان را هنوز حفظ کرده اند، بیان کرد: این خانواده ها از چادرها برای انباری و نگهداری وسایل مورد نیازشان استفاده می کنند.

معاون بنیاد مسکن تصریح کرد: برخی از ساکنان خانه های ساخته شده هم به دلیل خشک نشدن بتن کف و دیوارها در کانکس ها ساکن هستند و از بخاری برای خشک شدن دیوارها استفاده می کنند ،ضمن آنکه کانکس ها به دلیل عایق بودن با یک وسیله کوچک هم گرم می شود و نگرانی از این بابت وجود ندارد.