تامین آب برای زمینهای کشاورزی گتوند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمد پور صبح دوشنبه در بازدید از دهستان کیارث شامل روستاهای میان پیلان، آب تاسوله، پل پرزین و سلامگاه انجام شد از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این روستاها قرار گرفت.

محمدپور در این بازدیدها با اشاره به توجه ویژه دولت به مناطق روستایی و محروم گفت: خوشبختانه در چند ساله اخیر در روستاهای گتوند کارها و خدمات بسیار خوبی انجام شده است اما مشکلاتی نیز وجود دارد که نیاز است تا ادارات مرتبط در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.



وی افزود: آبی کردن زمینهای دیم کشاورزی که در این منطقه وجود دارد مهمترین مسئله ای است که باید جهاد کشاورزی در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام دهد و برای تامین آب شرب روستاها و برق و بهسازی نیز به رغم کارهای بسیار خوبی که انجام شده است اما مشکلاتی نیز وجود دارد که باید ساماندهی و انجام شوند.



فرماندار گتوند اضافه کرد: برای رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان این روستاها، احداث یک مدرسه شبانه روزی ضروری است ضمن اینکه با توجه به جمعیت منطقه باید در خصوص بهداشت منطقه نیز اقداماتی صورت بگیرد.



در این بازدیدها که با حضور دهیاران و اعضای شوراها همراه بود مشکلاتی از قبیل طرحهای هادی، جاده های روستایی، برق، آنتن دهی تلفن همراه، ماشین آلات جمع آوری زباله و سایر مسائل بحث و تبادل نظر شد.



