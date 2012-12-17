هزار توی مشکلات گردشگری گلستان/ زمین خواران طبیعت را می بلعند

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون به دلیل بی برنامگی نهادهای متولی در زمینه گردشگری، رشد اقتصادی مطلوبی ایجاد نشده است و جاذبه های بی شمار تاریخی و طبیعی گلستان هنوز به طور مناسبی مورد توجه قرار نگرفته اند و به جرات می توان گفت با روند کنونی، آینده صنعت گردشگری در گلستان مبهم است.

در بهار و تابستان هر سال و نیز در دیگر ایام تعطیل، ده ها هزار گردشگر در برخی محورهای گردشگری چون ناهارخوارن گرگان حضور می یابند؛ بسیاری از گردشگران از کمبود امکانات رفاهی ناراضی به نظر می رسند و این نشان از آن دارد که گلستان فاقد یک برنامه علمی و عملی در جذب گردشگر است و در ایجاد بهره اقتصادی از طریق حضور گردشگران ناکام بوده است.

انتخاب مناطق نمونه گردشگری در سفرهای استانی

در سفرهای اول و دوم دولت به گلستان، 22 منطقه نمونه گردشگری در گلستان تعیین شد، سواحل بندرگز، آشوراده، روستای زیارت، هزارپیچ، قرن آباد، آهنگران رامیان، فارسیان و لوه از جمله مناطق نمونه گردشگری استان هستند و قرار بود در این مناطق دولت زیرساخت های اولیه را فراهم کند و فراخوان سرمایه گذاری برای این مناطق انجام شود.

با گذشت چندین سال از نخستین سفر استانی دولت، ظاهرا مناطق و جاذبه گردشگری یاد شده فقط نام منطقه نمونه را یدک می کشند، مسئولان گردشگری گلستان در سالهای گذشته بارها از سرمایه گذاری های چند صد میلیاردی در برخی مناطق نمونه گردشگری خبر داده اند.

زمین خواران، طبیعت گلستان را می بلعند

دولت و نهادهای مسئول علاوه بر آن که در مورد ایجاد زیرساخت های لازم در مناطق گردشگری گلستان ناتوان بوده اند، در صیانت از جاذبه های طبیعی استان نیز بسیار ضعیف عمل کرده اند.

خبر خروج منطقه گردشگری زیارت از فهرست روستاهای هدف گردشگری ایران، نبود تدبیر و بی برنامگی در حوزه گردشگری طبیعی را نشان می دهد.

یکی از اعضای شورای شهر گرگان در این باره می گوید: اتفاقاتی که در سال های اخیر در حوزه ساخت و ساز در روستای زیارت روی داد موجب شد این روستا از فهرست روستاهای هدف گردشگری ایران حذف شود.

عبدالرضا چراغعلی می افزاید: تخلفات در روستای زیارت گرگان بسیار بیش از حد تصور است و در این روستا طبیعت و بناهای تاریخی را به دیگران می فروشند و هیچ نظارت و برخورد جدی و قانونی هم از سوی متولیان با این متخلفان صورت نمی گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان می گوید: اکنون به شعاع پنج کیلومتری آبشار زیارت، زمین ها برای ویلاسازی، تفکیک و فروخته شده است در حالی که جاذبه های طبیعی و تاریخی است که به یک روستا برای ماندن در فهرست روستای هدف، اصالت می دهد و وضع موجود نشان از آن دارد که شاخصهای یک منطقه نمونه گردشگری به کلی نابود شده است.

چراغعلی می گوید: نهادهایی چون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این موارد از نظر حقوقی دارای ابزارهای بازدارنده هستند اما متاسفانه از آنها استفاده نمی کنند.

چراغعلی تاکید می کند: براساس طرح پیشنهادی بافت شهر که در سال 86 از سوی شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است، هرگونه ساخت و ساز مسکونی و مرتفع سازی در محور ناهارخوران تا آبشار زیارت ممنوع است و حتی دیوار کشی اراضی در این محور گردشگری مشمول مقررات خاصی است اما این طرح تاکنون نادیده گرفته شد و در واقع باید اذعان کرد که مصوبه شورای برنامه ریزی استان که بالاترین مرجع تصمیم گیری در استان است هنوز اجرا نشده است.

کمیسیون ماده 99 با متخلفان برخورد کند

رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان نیز با ابراز تاسف از ساخت و سازهای بی‌رویه در روستای زیارت می گوید: برخورد با متخلفان در این منطقه بر عهده کمیسیون ماده 99 است که متاسفانه با وجود صدور احکام قلع و قمع برای برخی بناهای غیرمجاز در این عرصه‌ها، تاکنون شاهد هیچ اقدامی از سوی این کمیسیون نبوده ایم.

احمد فاضلیان تصریح می کند: ما به عنوان متولی دستگاه قضایی، قاضی شعبه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی را موظف کرده‌ایم، قلع و قمع بناهای غیرمجاز در عرصه‌های ملی و جنگلی را در دستور کار خود قرار دهد اما متاسفانه کمیسیون ماده 99 نتوانسته به طور مطلوبی در این بخش است عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با ابراز تاسف از تخریب بافت تاریخی و طبیعت روستای زیارت می گوید: عمل نکردن برخی دستگاه‌های متولی به وظایف خود بسترساز تسریع در روند تخریب بافت منطقه زیارت شد که اگر چاره‌ای نیندیشیم در آینده نه چندان دور باید شاهد تکرار این اتفاق در مناطقی مانند توشن، جهان‌نما، درازنو و دهنه محمدآباد و زرین‌گل علی‌آبادکتول نیز باشیم.

کارشناسان گردشگری و محیط زیست معتقدند اگر نهادهای دولتی و ناظران برنامه ای برای حفاظت از جاذبه های گردشگری استان نداشته باشند تجربه تلخ روستای زیارت و ناهارخوران گرگان در مناطق گردشگری دیگری چون توشن، چهارباغ و حتی نواحی دیگری چون جاده ابر با توجه به بازگشایی و ساخت مسیر جدید ابر، تکرار خواهد شد و مناطقی که ثروت های عمومی گلستان به حساب می آیند در انحصار افراد و گروه های خاص قرار خواهد گرفت و انجام پیشگیری لازم، مستلزم دوراندیشی و جدیت در برخورد با متخلفان است.

گردشگران بناهای تاریخی گلستان را نمی شناسند

بیشتر گردشگرانی که وارد گلستان می شوند بی درنگ به سراغ طبیعت، دریا و جنگل می روند و جاذبه های تاریخی گلستان معمولا کمتر مورد توجه گردشگران قرار می گیرد. دلیل ناشناخته ماندن بناهای تاریخی استان را نیز باید در چگونگی عملکرد مسئولان جستجو کرد.

روند تخریب آثار تاریخی در گلستان همیشه نگران کننده بوده است اما برخی از وعده های جدید مسئولان در مورد حفظ بافت های تاریخی و مرمت بناهای ارزشمند و از سوی دیگر ثبت جهانی برج قابوس به همراه وعده قرار گرفتن آثار و مجموعه های دیگری چون دیوار تاریخی گرگان در فهرست میراث جهانی، کمی مردم گلستان را امیدوار کرده است.

علاقمندان تاریخ و فرهنگ گلستان امیدوارند حالا که برج قابوس جهانی شده است نهادهای مسئول نیز با تغییر نگرش در مورد برخی موضوعات مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی، علاوه بر تلاش بیشتر برای حفاظت از جاذبه های تاریخی و طبیعی، شرایط لازم را برای رونق بیشتر گردشگری پایدار فراهم کنند.

به گزارش مهر، تدوین سند ارزش افزوده بخش گردشگری گلستان می تواند بخش گردشگری استان را از هرا توی مشکلات برهاند و آینده نوید بخشی را برای این حوزه رقم زند که تحقق اهداف آن مستلزم برنامه ریزی و همت همه جانبه بخش های مختلف است.