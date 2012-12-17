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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

حدادپور:

دوربین های هوشمند کنترل ترافیک در کرج نصب می شود

دوربین های هوشمند کنترل ترافیک در کرج نصب می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری البرز گفت: به زودی دوربین های هوشمند کنترل ترافیک برای رفاه حال شهروندان در کلانشهر کرج نصب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حداد پور شامگاه دوشنبه در جلسه هوشمندسازی ترافیک کلانشهر کرج با محور نابسامانی ترافیکی اظهار داشت: ترافیک شهر کرج در حال حاضر باعث بروز مشکلات زیادی برای شهروندان کرجی شده که باید هرچه سریعتر مرتفع شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از دوربین های هوشمند به عنوان ابزاری در کنترل ترافیک گفت: خوشبختانه پلیس راهور استان در پیگیری این فرایند همکاری کرده است و با جدیت پیگیرهای لازم انجام خواهد شد.

حدادی گفت: نصب دوربین های هوشمند در کنترل ترافیک شهر کرج نقش اساسی ایفا می کند و جزو اولویت های برنامه ریزی شده برای رفاه شهروندان کرجی است.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری در خصوص اعتبارات یادآور شد: استانداری بخشی از تعهد خود را مبنی بر تامین اعتبار انجام داده و مابقی تعهدات را نیز قطعا در سال 92عملی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تامین فیبر نوری مورد نیاز و اتاق فرمان پیش بینی شده از تعهدات شهرداری است، تاکید کرد: شهرداری باید  نسبت به اخذ مجوز از شورای شهر، تامین اعتبار و هماهنگی های لازم به منظور تسریع کار، اقدام کند.

حدادپور یادآور شد: جلسه بعدی این کمیته  به منظور عملی شدن نصب دوربین های ترافیکی در کلانشهر کرج خواهد بود تا هرچه سریعتر مشکل ترافیکی شهر مرتفع شود.

کد مطلب 1768292

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