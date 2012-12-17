به گزارش خبرنگار مهر، بعد از نوسانات شدید نرخ ارز و توافق صادرکنندگان با دولت در قالب 6 بند که البته برخی از بندهای آن همچنان عملیاتی نشده است، صادرکنندگان مکلف شدند تا محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را رسما به دولت اظهار کنند.

حال دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته است تا نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت به دولت بگویند تا مشخص شود که ارز مملکت در چه راههایی هزینه می‌شود و چه منابع کسب ارزی برای کشور وجود دارد.

بر این اساس، در فرم اعلام نحوه تحصیل ارز جهت واردات، یک واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری خود اعم از شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی، باید اظهار کند که ارز خود را از چه محلی کسب کرده است.

در این فرم، یکی از گزینه‌ها خرید از مرکز مبادلات است که باید مشخص شود که نام بانک عامل پرداخت کننده ارز چیست و شماره گواهی تخصیص ارز نیز در آن مشخص شود. یکی دیگر از گزینه‌های خرید ارز برای واردکنندگان، خرید از طریق صرافی مجاز است که بر این اساس باید نام و آدرس صرافی و کد صنفی صرافی نیز مشخص باشد.

از جمله دیگر موارد تحصیل ارز، برداشت از حساب ارزی داخل کشور است که باید نام بانک عامل، نوع ارز و مبلغ ارز مشخص شود، ضمن اینکه از دیگر منابع تامین ارز برای واردکنندگان در این فرم، واردات از محل صادرات کالا است که باید شماره کوتاژ اظهارنامه صادراتی و نام گمرک صادرکنننده باید مشخص شود.

همچنین ممکن است یکی از این محل‌‍های تامین ارز برای واردکنندگان، ارز منشا خارجی یا بدون انتقال ارز است که باید نوع ارز و مبلغ آن مشخص باشد. در عین حال، در این فرم ذکر شده است که چنانچه جهت واردات بیش از یک شیوه استفاده شده باشد، ترکیبی از موارد فوق باید تکمیل شود.

تصویر فرم اعلام نحوه تحصیل ارز جهت واردات





تصویر فرم اعلام نحوه مصرف ارز صادرات