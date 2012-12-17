به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی‌نیوز، شهردار قونیه، شهر محل دفن مولانا گفت: به دنبال گرامیداشت هفتصد و سی و نهمین دوره درگذشت این شاعر، این اثر بزرگ به زبان فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، چینی و یونانی منتشر شده و می‌توان گفت که نیمی از مردم جهان قادر به خواندن اشعار این شاعر هستند.

طاهر آکیوریک با گفتن این که این اشعار در 6 جلد منتشر شده افزود: «هر کس در جهان از اشعار رومی تاثیر پذیرفته و نسخه ترکی آن نیز با استقبال وسیع مردم روبرو شده است».

مقبره مولانا در قونیه ترکیه

مثنوی مولانا به زبان فارسی سروده شده و مولانا در محلی به دنیا آمد که امروز تاجیکستان است و در قونیه مرکز ایالت آناتولی به خاک سپرده شده که امروز در ترکیه واقع شده است. این مجموعه 6 جلدی دربرگیرنده 25 هزار بیت یا 50 هزار مصرع است.

به گفته شهردار قونیه هر سال در ماه دسامبر چندین بازدید دولتی از کشورهای مختلف از این شهر به عمل می‌آید و این کتاب‌ها به عنوان هدیه به سفیران فرهنگی داده می‌شود.

به گفته وی امکان خواندن مثنوی به زبان‌های فارسی، ترکی، اردو، فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، عربی، آلمانی و ایتالیایی وجود دارد و ترجمه‌های دیگر از این اثر بزرگ در راه است.