اعزام هیئت تجاری گلستان به گرجستان/ آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسن زاده صبح دوشنبه در جمع مسئولان صنعت و معدن استان افزود: این هیئت با مجوز رسمی سازمان توسعه و تجارت ایران با هدف تقویت ارتباطات تجاری و شناساندن ظرفیت های جدید اقتصادی بخش خصوصی استان ، به گرجستان سفر کرده است.

وی اظهار داشت: شرکت در نشستی با حضور سفیر ایران در گرجستان، نشست مشترک اتاق های بازرگانی گرگان و تفلیس، دیدار با مسئولان اقتصادی گرجستان و رایزنی با حوزه سرمایه گذاری و مالکیت های خصوصی گرجستان از برنامه های پیش بینی شده برای این سفر بوده است.

حسن زاده اضافه کرد: بازدید اعضای هیات تجاری استان گلستان از قابلیت های صنعتی، اقتصادی و خدماتی تفلیس از دیگر برنامه های پیش بینی شده این سفر است.

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در گلستان آغاز شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد.

قربان حسام گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور آغاز و تا سی ام آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت . در اجرای این طرح که با هدف کنترل قیمتها و مقابله با تخلفات احتمالی در بازار عرضه کالاهای پر مصرف صورت خواهد پذیرفت، بازرسیهای مشترک دستگاه های نظارتی و قضایی از واحدهای صنفی مرتبط با این امر تشدید خواهد شد.



وی افزود: این واحدهای صنفی شامل واحدهای عرضه آجیل و تنقلات، انواع میوه ها به ویژه هندوانه و انار و نیز شیرینی است که در راستای اجرای این طرح، بازرسان این اداره و ناظران مجامع امور صنفی با همراهی نمایندگان تعزیرات حکومتی با حضور در بازار بر روند عرضه کالاهای مورد نیاز مردم نظارت می کنند.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشی و کم فروشی، مراتب را با شماره سامانه 124 به اطلاع بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت رسانند.