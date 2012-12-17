تیم فوتبال نفت و گاز گچساران بازیکن جدید جذب می کند

ابوالحسن غلامی به خبرنگار مهر گفت: قهرمانی تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در نیم فصل حاصل همدلی وتلاش بازیکنان و حمایت مسئولان و کادر فنی این تیم بوده است.

وی بیان کرد: تیم فوتبال نفت و گاز گچساران توانست در نیم فصل بدون شکست با قاطعیت در صدر جدول لیگ دسته دوم کشور قرار بگیرد.

وی افزود: در نیم فصل دوم با نظر کمیته فنی، در پست های دفاع، هافبک و فوروارد چند بازیکن جدید خریداری می شود.

غلامی همچنین با بیان اینکه شرکت نفت و گاز گچساران دارای 19 تیم باشگاهی در رشته های مختلف ورزشی است، عنوان کرد: در حال حاضر شش تیم این شرکت در لیگ های برتر کشور حضور دارند.

رئیس شورای اطلاع رسانی نفت و گاز گچساران دعوت ورزشکاران این شرکت در اردوهای تیم ملی از دیگر افتخارات نفت و گاز عنوان کرد و افزود: این بازیکنان درحال حاضر درتیم های ملی هندبال بانوان وآقایان، واترپلو، فوتبال، هاکی، وزنه برداری حضور دارند.

کمک 10میلیارد تومانی شرکت نفت به تیم های ورزشی گچساران

غلامی برنامه ریزی برای ورزش نفت و گاز و همچنین حمایت از ورزش گچساران و حتی استان را از اقدامات صورت گرفته در شناسایی استعداد ها و حمایت از آنها عنوان کرد و گفت: در چهار سال اخیر بیش از 10 میلیارد ریال از سوی نفت و گاز گچساران برای کمک به ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد هزینه شده است.

وی تصریح کرد: همکاری در برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری، اعزام تیم ها به مسابقات کشوری، بخشی از حمایت های نفت و گاز گچساران از ورزش این شهر است.

وی افزود: اختصاص سالن ورزشی شرکت به تیم ها و بازیکنان غیر شرکتی و اختصاص سالن تمرین برای وزنه برداران دعوت شده به تیم ملی نوجوانان از مهمترین اقدامات صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری بوده است.

غلامی از میزبانی نفت و گاز گچساران در مسابقات دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور خبرداد و گفت: مسابقات دور برگشت لیگ برتر هاکی از 29 آذر به مدت دو روز در گچساران برگزار می شود.