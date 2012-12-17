انفجارهای تروریستی در موصل و صلاح الدین/ 126 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع پلیس استان نینوا امروز اعلام کرد که دو انفجار همزمان در شرق موصل رخ داد که کشته و زخمی شدن دست کم 23 نفر را در پی داشت.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: در این انفجارها که از طریق دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده رخ داد 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند.

نهرین نت نیز گزارش داد که آمار تلفات هفت بسته انفجاری و دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کرکوک به 65 کشته و زخمی (8 کشته و 57 زخمی) افزایش یافت. این انفجارها دو حسینیه را هدف قرار داده بودند.

خبرگزاری اصوات العراق نیز به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد: سه نفر از نیروهای ارتش شب گذشته در حمله مسلحانه به منطقه الطارمیه در شمال بغداد کشته شدند.

رویترز نیز به نقل از مسئولان امنیتی و مقامات محلی عراق اعلام کرد که مناطق مورد مناقشه عراق برای دومین روز متوالی شاهد ناامنی بود.

پس از انفجار شب گذشته کرکوک، یک دستگاه کامیون بمبگذاری شده در منطقه شیعه نشین طوزخورماتو در استان صلاح الدین منفجر شد. بر اثر این انفجار دست کم چهار نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند.