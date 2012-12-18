  1. ورزش
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۸

خوردبین در گفتگو با مهر:

مسئولان پرسپولیس باید به گل محمدی اختیار تام بدهند

مسئولان پرسپولیس باید به گل محمدی اختیار تام بدهند

سرپرست پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر واقعا می‌خواهند گل محمدی در عمل سرمربی پرسپولیس باشد باید به او اختیار تام بدهند.

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتصاب سعید شیرینی به عنوان رئیس کانون پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطب فوق گفت: همانطور که انتصاب سعید شیرینی به عنوان سرپرست تیم پرسپولیس توسط مدیرعامل باشگاه تصمیم اشتباهی بود این بار نیز رویانیان در انتخاب وی به عنوان رئیس کانون پیشکسوتان پرسپولیس مرتکب اشتباهی دیگر شد. 

وی در خصوص تغییراتی که در کادر فنی پرسپولیس نیز ایجاد شده خاطر نشان کرد: من اعتقاد دارم که کادر فنی جدید نسبت به قبلی شرایط امیدوارکننده تری دارد.

سرپرست پیشین تیم پرسپولیس تصریح کرد: اگر مسئولان باشگاه واقعا می خواهند گل محمدی در عمل سرمربی پرسپولیس باشد باید به او در خصوص مسائل فنی اختیار تام بدهند تا در کارش موفق شود. گل محمدی حتی در انتخاب دستیارانش نیز باید اختیار عمل داشته باشد.

کد مطلب 1768302

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