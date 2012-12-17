داروخانه های طبیعی و سنتی تاسیس می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرحسین جمشیدی روز دوشنبه در نشست خبری اولین همایش ملی طلای سبز، اظهارداشت: عطاریها مثل داروخانه ها ساز و کار مشخصی ندارند و زیر نظر ما نیستند و نظارتی بر آنها نداریم مگر اینکه در امور پزشکی دخالت کنند که آن وقت وارد عمل شده و برخورد می کنیم.

وی افزود: یکی از راههای بسیار خوب برای نظام مند کردن عرضه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی، ایجاد داروخانه های طبیعی و سنتی است که آیین نامه مربوط به آن نوشته شده و برای وزیر بهداشت ارسال شده است و در مراحل آخر قرار دارد.

جمشیدی ادامه داد: قطعا با وجود چنین داروخانه هایی، نظارت بر عرضه داروهای گیاهی امکان پذیر خواد شد. ضمن اینکه تمامی فرآورده هایی که در این داروخانه ها عرضه می شوند، مجوز وزارت بهداشت را دارند و از این بابت جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی، عطاریها برچیده می شوند، گفت: نه چنین برنامه ای نداریم. اما فرهنگ استفاده از این قبیل داروها در بین مردم نهادینه می شود و آنها انتخاب می کنند از کجا این داروها را تهیه کنند.