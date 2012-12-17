اختصاص 61 میلیارد ریال برای تحقق اشتغالزایی در ورزقان

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم فروغی در نشست اعضای کارگروه اشتغال ورزقان اظهار کرد: تعهد امسال این شهرستان ایجاد اشتغال برای یک هزار و 361 نفر بوده که تاکنون 408 نفر در سامانه اشتغال کشور(رصد) ثبت شده اند.

وی اعتبار توسعه مشاغل خانگی ورزقان را 11 میلیارد ریال دانست و گفت: برای این منظور 50 میلیارد ریال از طرف شرکت ملی صنایع مس ایران زیر نظر استانداری و اداره کل تعاون و کار در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری شده است.

فروغی افزود: این اعتبارات برای ایجاد اشتغال بویژه در مشاغل خانگی و صنعتی و به صورت تسهیلات بلند مدت کم بهره اعطا می شود.

اشتغال 3500 نفر در مشاغل معدنی وصنعتی ورزقان

یونس فاتح مدیر کل کار، تعاون و امور اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: سه هزار و 500 نفر کارگر در شهرستان ورزقان در مشاغل معدنی و صنعتی مشغول فعالیت هستند

وی با اعلام خبر احداث مجتمع ورزشی ویژه کارگری در ورزقان، گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرحله نخست این طرح اختصاص یافته است.

اتح اظهار کرد: این مجتمع ورزشی در زمینی به مساحت یک هکتار و با هدف فراهم کردن امکانات ورزشی برای جامعه کارگری ایجاد می شود.

نام نویسی 570 نفر در سامانه مشاغل خانگی عجبشیر

ناصر فلاحی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی عجبشیر گفت: به تناسب طرح و با نظر کارشناسی، وام های قرض الحسنه سه ساله از طریق بانک های عامل به متقاضیان طرح های مشاغل خانگی پرداخت می شود.

وی ادامه داد: 10 میلیارد و 218 میلیون ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی برای عجبشیر اختصاص یافته که جذب این میزان تسهیلات، تغییرات مطلوبی در حوزه اشتغال ایجاد می کند.

فلاحی افزود: مشاغل خانگی از جمله حوزه های تاثیرگذار در اشتغال افراد بوده و موجب توسعه منطقه و رفع مشکل بیکاری می شود.

انتشار مجموعه قوانین و مقررات کار جمهور اسلامی ایران توسط اداره تعاون آذربایجان شرقی

مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات با تدوین قادر حاتمی توسط انتشارات عمیدی چاپ شده است.

تعاریف کلی و اصول، قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورایعالی کار، جرایم و مجازات ها و مقررات متفرقه از جمله سرفصل های این کتاب به شمار می روند.

این کتاب در یک هزار و 13صفحه با جلد گالینگور و در تیراژ یک هزار جلد منتشر و روانه بازار شد.