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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

اخبار کوتاه تعاون/

اختصاص 61 میلیارد ریال برای تحقق اشتغالزایی در ورزقان

اختصاص 61 میلیارد ریال برای تحقق اشتغالزایی در ورزقان

تبریز – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ورزقان از اختصاص 61 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم فروغی در نشست اعضای کارگروه اشتغال ورزقان اظهار کرد: تعهد امسال این شهرستان ایجاد اشتغال برای یک هزار و 361 نفر بوده که تاکنون 408 نفر در سامانه اشتغال کشور(رصد) ثبت شده اند.

وی اعتبار توسعه مشاغل خانگی ورزقان را 11 میلیارد ریال دانست و گفت: برای این منظور 50 میلیارد ریال از طرف شرکت ملی صنایع مس ایران زیر نظر استانداری و اداره کل تعاون و کار در بانک توسعه تعاون سپرده گذاری شده است.

فروغی افزود: این اعتبارات برای ایجاد اشتغال بویژه در مشاغل خانگی و صنعتی و به صورت تسهیلات بلند مدت کم بهره اعطا می شود.

اشتغال 3500 نفر در مشاغل معدنی وصنعتی ورزقان

یونس فاتح مدیر کل کار، تعاون و امور اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: سه هزار و 500 نفر کارگر در شهرستان ورزقان در مشاغل معدنی و صنعتی مشغول فعالیت هستند

وی با اعلام خبر احداث مجتمع ورزشی ویژه کارگری در ورزقان، گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای مرحله نخست این طرح اختصاص یافته است.

اتح اظهار کرد: این مجتمع ورزشی در زمینی به مساحت یک هکتار و با هدف فراهم کردن امکانات ورزشی برای جامعه کارگری ایجاد می شود.

نام نویسی 570 نفر در سامانه مشاغل خانگی عجبشیر

ناصر فلاحی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی عجبشیر گفت: به تناسب طرح و با نظر کارشناسی، وام های قرض الحسنه سه ساله از طریق بانک های عامل به متقاضیان طرح های مشاغل خانگی پرداخت می شود.

وی ادامه داد: 10 میلیارد و 218 میلیون ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی برای عجبشیر اختصاص یافته که جذب این میزان تسهیلات، تغییرات مطلوبی در حوزه اشتغال ایجاد می کند.

فلاحی افزود: مشاغل خانگی از جمله حوزه های تاثیرگذار در اشتغال افراد بوده و موجب توسعه منطقه و رفع مشکل بیکاری می شود.

انتشار مجموعه قوانین و مقررات کار جمهور اسلامی ایران توسط اداره تعاون آذربایجان شرقی

مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات با تدوین قادر حاتمی توسط انتشارات عمیدی چاپ شده است.

تعاریف کلی و اصول، قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورایعالی کار، جرایم و مجازات ها و مقررات متفرقه از جمله سرفصل های این کتاب به شمار می روند.

این کتاب  در یک هزار و 13صفحه با جلد گالینگور و در تیراژ یک هزار جلد منتشر و روانه بازار شد.

کد مطلب 1768307

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