سیاست سال آینده اوباما در قبال ایران مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر ادوارد لوس در این مقاله می نویسد رئیس جمهور آمریکا در سال 2013 با "دامنه ای از تهدیدات شوم" از سرتاسر دنیا رو به رو خواهد بود.

گفته می شود اوباما طی هفته جاری جان کری را به عنوان وزیر خارجه کابینه دوم خود معرفی خواهد کرد اما با وجود مسئله پرتگاه مالی و زمان بر بودن حضور وزیر خارجه جدید در کابینه، به نظر نمی رسد سیاست خارجه آمریکا فعلا در دستورکار رئیس جمهور آمریکا باشد. به همین علت پیشگویی زودهنگام در مورد استراتژی سیاست خارجه دولت اوباما کار ساده ای به نظر نمی رسد.

در حال حاضر گمانه زنی های متفاوتی در مورد رابطه آمریکا و ایران وجود دارد. هر چند آمریکا و ایران انجام گفتگوهای مستقیم را رد کرده اند اما برخی بر این باور هستند که ممکن است گفتگوهایی بین این دو کشور از طریق واسطه ای مانند توماس پیکراینگ، یکی از سیاستمداران کهنه کار وزارت خارجه آمریکا، صورت گرفته باشد. از سویی برخی نگران این موضوع هستند که رئیس جمهور آمریکا حتی استراتژی روشنی برای گفتگو با ایران نداشته باشد.

نتانیاهو در 2013 از اوباما چه می خواهد؟

به احتمال قریب به یقین ماه آینده بنیامین نتانیاهو بار دیگر به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتخاب خواهد شد. لوس می نویسد نتانیاهو همانگونه که هفته پیش تکرار کرد، پس از کسب مجدد نخست وزیری می خواهد سال 2013 "سال برخورد با ایران" باشد.

رئیس دفتر روزنامه فایننشال تایمز در واشنگتن در ادامه می گوید هرچند اوباما در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نتانیاهو علامت داد که فعلا مزاحم او نشود، اما نتانیاهو از ماه بعد خوابِ سیاست خارجه اوباما را بر هم خواهد زد و معلوم نیست رئیس جمهور آمریکا می تواند خواسته های نتانیاهو را تعدیل کند یا نه.

حمله آمریکا به ایران منافع آمریکا را به خطر می اندازد

لوس می افزاید آنهایی که رئیس جمهور آمریکا را به خوبی می شناسند، می دانند هر چند اوباما به صورت غیر مستقیم نشان می دهد که به اقدام نظامی علیه ایران فکر می کند اما او در عمل به فکر اقدام نظامی علیه ایران نیست. زیرا اگر اقدام نظامی علیه ایران به درستی پیش نرود، یا روند اقدام نظامی علیه ایران از کنترل خارج شود، تمامی برنامه هایی که در دستورکار اوباما قرار دارد، از جمله ترمیم اقتصاد آمریکا را برهم زند.

همچنین موفق نبودن اقدام نظامی علیه ایران روند ثباتی که آمریکا در سوریه و مصر به دنبال آن است را به خطر خواهد انداخت. علاوه بر موارد بالا، شرایط مورد نظر آمریکا نیز در عراق و افغانستان به عنوان محور ارتباطی خاورمیانه و آسیا بر هم خواهد خورد.

حتی اقدام نظامی موفقیت آمیز علیه ایران نیز فایده ای ندارد

لوس همانند بسیاری از مخالفان اقدام نظامی علیه ایران معتقد است حتی اگر حمله نظامی آمریکا به ایران موفق آمیز باشد، این عمل تنها چند سال برنامه اتمی ایران را به تعویق خواهد انداخت. علاوه بر این اقدام نظامی علیه ایران عزم ایران را برای تکمیل برنامه هسته ای خود راسخ تر خواهد ساخت. لوس می افزاید: "به قول معروف، دانش را نمی شود بمباران کرد."

هر چند لوس معتقد است اوباما شخصا به فکر اقدام نظامی علیه ایران نیست اما سابقه سیاست های اوباما در خاورمیانه حاکی از این است که او به فکر برنامه ی منسجمی برای پیشگیری از جنگ با ایران نیست. اما ورود جان کری از مخالفان جنگ عراق به عنوان وزیر امور خارجه و چاک هَگِل از جمهوری خواهان خواستار گفتگو با ایران به عنوان وزیر دفاع در کابینه دوم اوباما، امید ها را برای پیشگیری از درگیر شدن آمریکا در جنگ با یکی دیگر از کشورها مسلمان خاورمیانه زنده می کند. این امید با انتخاب مجدد تام دانیلن، به عنوان مشاور امنیت ملی اوباما بیشتر هم می شود.

در حالی که طبل جنگ عراق در واشنگتن کوبیده می شد و بوش با اتکای به پشتیبانی مردم از اقدام نظامی علیه عراق، به این کشور حمله کرد، صدای طبل جنگ به ایران از جایی بین اقیانوس اطلس و آرام به گوش نمی رسد. صدای طبل اقدام نظامی آمریکا علیه ایران بیشتر از اطراف ایران [رژیم صهیونیستی،به گوش می رسد.

در پایان، لوس ایجاد شرایط گفتگو بین آمریکا و ایران را "یک آزمون" برای آقای اوباما خوانده است و بر نقش آمریکا برای جلوگیری از درگیری در خاورمیانه تاکید می کند.