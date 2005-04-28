تغيير در اجراهاي دومين جشنواره سراسري تئاتر ماه

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، نمايش " يازده شاخه زنبق سفيد" به كارگرداني ليلي يوسفي راد به جاي اجرا در هفتمين روز جشنواره، يكشنبه 11 ارديبهشت ماه ، روز گذشته در كارگاه نمايش حوزه هنري به جاي نمايش " دوركه"عباس دريايي نژاد از بوشهر اجرا شد.

"مسعود طاهري" مدير روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و مسوول ستاد خبري دومين جشنواره سراسري،تئاتر ماه در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" علت اين امر رانحضور نيافتن گروه تئاتر بوشهر در تهران دانست.

هچنين نمايش " خانه شماره 109" به كارگرداني پريناز لطف الهي در هفتمين روز جشنواره به جاي نمايش "يازده شاخه زنبق سفيد " در كارگاه نمايش اجرا مي شود و نمايش "هاتف" به كارگرداني مهدي دو گراني از انزلي به جاي نمايش "خانه شماره 109 " فردا در پنجمين روز جشنواره به روي صحنه مي رود. اين نمايش امروز نيزساعت17 در تالار كارگاه نمايش حوزه هنري اجراخواهد شد.

همچنين زمان اجراي نمايشهاي تالار انديشه حوزه هنري از 30/18 به 19 و زمان اجراهاي دوم تماشاخانه مهر از 20 به 21 تغيير يافت.

لازم به ذكر است، ديگر نمايشهاي دومين جشنواره سراسري تئاتر ماه طبق جدول برنامه هاي اين جشنواره در زمان و مكان اعلام شده اجرا خواهند شد.

بر همين مبنا فردا در پنجمين روز جشنواره، نمايش "لودرچي" به نويسندگي محمد عسگري و كارگرداني پژمان بازرگان از كرج ساعت30/15 در تالار تماشاخانه مهر، نمايش " هاتف" به نويسندگي و كارگرداني مهدي دو گوهراني ساعت17 در كارگاه نمايش ، "خاك بكر" به نويسندگي سيد حسن فدايي حسين و كارگرداني سيد مجتبي طباطبايي ساعت 19 در تالار انديشه و "روشنك" به نويسندگي و كارگرداني احسان جانمي ساعت21 در تماشاخانه "مهر" اجرامي شود.