گلستان قطب تحقیقات به نژادی باقلا است

رحمت الله به مرام در حاشیه نمایشگاه توانمندیها ودستاوردهای بخش کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: رسالت اصلی ما در بخش اصلاح بذر معرفی ارقام جدید است که کشاورزان بتوانند به مشکلاتی که در زراعت هست فائق آیند.

وی تصریح کرد: افزایش عملکرد رقم های معرفی شده، مقاومت به بیماریها ومقاومت به آفات در بذرهای معرفی شده از جمله اهداف ما در این مرکزاست.

به مرام در ادامه تصریح کرد: پروژه اصلاح هیبریدهای کلزا به موفقیت هایی در این مرکز رسیده و هیبرید تولید داخل تا چندسال آینده تولید می شود .

وی افزود: در گندم وغلات بیماریهای گیاهی ارقام را مورد حمله قرار می دهند ونژادهایشان در حال تغییرات است وبه نژاد های ما ارقام جدید را تولید می کنند.

وی ادامه داد: امسال ارقام گنبد وکریم در استان سازگار با منطقه ما معرفی شد که رقم گنبد بسیار به بیماریهایی مانند قارچ و زنگ گندم مقاوم است و رقم کریم متناسب مناطق شمالی استان ما است.

این مقام مسلول بخش تحقیقات در ادامه گفت:تحریم هایی که بوجود آمده است از یک زاویه فرصتی برای محققین ما است چون محققین قبلا آنگونه که بایسته بود کارشان جدی گرفته نمی شد واهمیت داده نمی شد اما در حال حاضر از علم ودانش آنها بیشتر استفاده می شود .

وی تصریج کرد:در ایجاد واصلاح ارقام نیاز به واردات نداریم بلکه نیاز به حمایت های بودجه ای است تا محققین بتوانند در این زمان دستاوردهای تحقیقاتی بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: مهمترین چالش ما کمبود اعتبارات و تجهیزات و آزمایشگاه ها و برخی دستگاه ها است که امیدواریم به کار ما خلل کمتری وارد کند.