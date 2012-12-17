درخشش دوندگان فارس در چهارمین دوره بازیهای پیوند اعضای خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، درچهارمین دوره بازیهای پیوند اعضای خاورمیانه که در کشور امارات برگزارشد، سه نفر از ورزشکاران هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای فارس توانستند مدال های طلا و نقره را برای کشورو استان فارس کسب کنند.
سعید سهرابی دونده توانمد هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضای فارس درچهارمین دوره بازیهای پیوند اعضای خاورمیانه در ماده 100و 200 متر مدال طلای مسابقات را کسب کرد.
یونس امیری دیگردونده هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا فارس در ماده 200 متر مدال طلا و در 100 متر مدال نقره مسابقات را کسب کرد.
علی حسن شاهی ورزشکار با اخلاق و تواتمند هیئت ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا فارس نیزدر این مسابقات توانست در ماده 100 مدال طلا را کسب کند.
در مجموع نیزتیمهای ملی پیوند اعضای ایران با کسب 13 مدال طلا، 4 نقره و یک برنز به مقام قهرمانی چهارمین دوره بازیهای پیوند اعضای خاورمیانه دست یافت.
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